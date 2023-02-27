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Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
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Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского, пишут СМИ
Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского, пишут СМИ
На Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес президента Владимира Зеленского, которого оппозиционные политики обвиняют в чрезмерной концентрации... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:58
2023-02-27T16:19
в мире
украина
владимир зеленский
николай княжицкий
иванна климпуш-цинцадзе
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес президента Владимира Зеленского, которого оппозиционные политики обвиняют в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления, пишет европейское издание Politico. Как заявил обозреватель издания Джейми Деттмер, вооруженный конфликт ничего не изменил в отношении главы государства к сложностям управления и процессам, которые складываются вопреки его желанию: он предпочитает общую картину, игнорирует детали и любит полагаться на внутренний круг доверенных друзей. Еще до начала специальной военной операции депутат Леся Василенко заявляла, что Украина "оказалась в плену" у президента, который не умеет мыслить стратегически. "Он стал президентом, не имея ни политического опыта, ни опыта управления государственными структурами. Он думал, что управлять очень просто. Ты принимаешь решения, а их надо выполнять. Когда что-то шло не так, его реакцией всегда было: "Это вина предшественников, которых нужно посадить в тюрьму", — приводит автор материала слова украинского депутата Николая Княжицкого. По его словам, Зеленский — популист, разделяющий все недостатки, характерные для этого типа политиков. В публикации говорится, что в Верховной раде нарастает разочарование Зеленским: законодатели жалуются, что правительство их игнорирует. С момента начала специальной военной операции Зеленский встретился с лидерами оппозиции лишь однажды, это было почти год назад. "Мы видим, что решения все больше централизуются и сосредотачиваются в руках все меньшего числа людей, и это &lt;…&gt; наносит ущерб укреплению наших демократических институтов. Если кто-то думает, что централизация власти — это ответ на наши проблемы, то этот кто-то ошибается", — заявила оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая занимала пост вице-премьера в правительстве экс-президента Петра Порошенко. Обозреватель также отметил, что международные СМИ не замечают нарастающую критику в адрес Зеленского внутри страны, поскольку "очарованы его харизматической привлекательностью".
https://ria.ru/20230227/krym-1854589736.html
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в мире, украина, владимир зеленский, николай княжицкий, иванна климпуш-цинцадзе, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Николай Княжицкий, Иванна Климпуш-Цинцадзе, Верховная Рада Украины
15:58 27.02.2023 (обновлено: 16:19 27.02.2023)
 
Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского, пишут СМИ

Politico: на Украине Зеленского обвиняют в чрезмерной концентрации власти

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес президента Владимира Зеленского, которого оппозиционные политики обвиняют в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления, пишет европейское издание Politico.
Как заявил обозреватель издания Джейми Деттмер, вооруженный конфликт ничего не изменил в отношении главы государства к сложностям управления и процессам, которые складываются вопреки его желанию: он предпочитает общую картину, игнорирует детали и любит полагаться на внутренний круг доверенных друзей. Еще до начала специальной военной операции депутат Леся Василенко заявляла, что Украина "оказалась в плену" у президента, который не умеет мыслить стратегически.
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"Он стал президентом, не имея ни политического опыта, ни опыта управления государственными структурами. Он думал, что управлять очень просто. Ты принимаешь решения, а их надо выполнять. Когда что-то шло не так, его реакцией всегда было: "Это вина предшественников, которых нужно посадить в тюрьму", — приводит автор материала слова украинского депутата Николая Княжицкого.
По его словам, Зеленский — популист, разделяющий все недостатки, характерные для этого типа политиков.
В публикации говорится, что в Верховной раде нарастает разочарование Зеленским: законодатели жалуются, что правительство их игнорирует. С момента начала специальной военной операции Зеленский встретился с лидерами оппозиции лишь однажды, это было почти год назад.
"Мы видим, что решения все больше централизуются и сосредотачиваются в руках все меньшего числа людей, и это <…> наносит ущерб укреплению наших демократических институтов. Если кто-то думает, что централизация власти — это ответ на наши проблемы, то этот кто-то ошибается", — заявила оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая занимала пост вице-премьера в правительстве экс-президента Петра Порошенко.
Обозреватель также отметил, что международные СМИ не замечают нарастающую критику в адрес Зеленского внутри страны, поскольку "очарованы его харизматической привлекательностью".
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