https://ria.ru/20230227/zelenskiy-1854625361.html

Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского, пишут СМИ

Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2023

Внутри Украины нарастает критика в адрес Зеленского, пишут СМИ

На Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес президента Владимира Зеленского, которого оппозиционные политики обвиняют в чрезмерной концентрации... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:58

2023-02-27T15:58

2023-02-27T16:19

в мире

украина

владимир зеленский

николай княжицкий

иванна климпуш-цинцадзе

верховная рада украины

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На Украине нарастает внутриполитическая критика в адрес президента Владимира Зеленского, которого оппозиционные политики обвиняют в чрезмерной концентрации власти и поверхностных методах управления, пишет европейское издание Politico. Как заявил обозреватель издания Джейми Деттмер, вооруженный конфликт ничего не изменил в отношении главы государства к сложностям управления и процессам, которые складываются вопреки его желанию: он предпочитает общую картину, игнорирует детали и любит полагаться на внутренний круг доверенных друзей. Еще до начала специальной военной операции депутат Леся Василенко заявляла, что Украина "оказалась в плену" у президента, который не умеет мыслить стратегически. "Он стал президентом, не имея ни политического опыта, ни опыта управления государственными структурами. Он думал, что управлять очень просто. Ты принимаешь решения, а их надо выполнять. Когда что-то шло не так, его реакцией всегда было: "Это вина предшественников, которых нужно посадить в тюрьму", — приводит автор материала слова украинского депутата Николая Княжицкого. По его словам, Зеленский — популист, разделяющий все недостатки, характерные для этого типа политиков. В публикации говорится, что в Верховной раде нарастает разочарование Зеленским: законодатели жалуются, что правительство их игнорирует. С момента начала специальной военной операции Зеленский встретился с лидерами оппозиции лишь однажды, это было почти год назад. "Мы видим, что решения все больше централизуются и сосредотачиваются в руках все меньшего числа людей, и это <…> наносит ущерб укреплению наших демократических институтов. Если кто-то думает, что централизация власти — это ответ на наши проблемы, то этот кто-то ошибается", — заявила оппозиционный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая занимала пост вице-премьера в правительстве экс-президента Петра Порошенко. Обозреватель также отметил, что международные СМИ не замечают нарастающую критику в адрес Зеленского внутри страны, поскольку "очарованы его харизматической привлекательностью".

https://ria.ru/20230227/krym-1854589736.html

https://ria.ru/20230227/pravda-1854478026.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, николай княжицкий, иванна климпуш-цинцадзе, верховная рада украины