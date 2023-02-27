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Британцы поставили на место Зеленского после его слов о Путине - РИА Новости, 27.02.2023
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Британцы поставили на место Зеленского после его слов о Путине
Британцы поставили на место Зеленского после его слов о Путине - РИА Новости, 27.02.2023
Британцы поставили на место Зеленского после его слов о Путине
Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что президент России Владимир Путин скоро... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:02
2023-02-27T10:28
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что президент России Владимир Путин скоро лишится своей должности."Случится ли это? Да. Когда? Не знаю", — заявил политик в одном из интервью.Пользователи портала не согласились с его высказыванием, посчитав, что подобными высказываниями Зеленский лишь описывает свое будущее."Разве нам не говорили 11 месяцев назад, что российская армия вот-вот окажется без еды, оружия, замерзнет, а скоро у нее закончатся деньги и солдаты? Зеленский только и может врать", — пожаловался ThirdRockFromLorrain."Звучит так, словно он описывает свою судьбу", — сыронизировал greenAndPleasantLand."Зеленский не борец за свободу, совсем наоборот. Его страна подавляет оппозицию, запрещает профсоюзы, церкви и телеканалы, которые оспаривают его власть. Украина — продукт западного вмешательства, она сломана и лишена настоящего лидера", — отметил andybain1969.Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера. По словам офицера, ВСУ находятся в критическом положении, поэтому лучшее, что сейчас может сделать украинский лидер, — это покинуть страну.
https://ria.ru/20230226/sroki-1854443968.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
10:02 27.02.2023 (обновлено: 10:28 27.02.2023)
 
Британцы поставили на место Зеленского после его слов о Путине

Читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за слова о Путине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве. 24 февраля 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что президент России Владимир Путин скоро лишится своей должности.
"Случится ли это? Да. Когда? Не знаю", — заявил политик в одном из интервью.
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Пользователи портала не согласились с его высказыванием, посчитав, что подобными высказываниями Зеленский лишь описывает свое будущее.
"Разве нам не говорили 11 месяцев назад, что российская армия вот-вот окажется без еды, оружия, замерзнет, а скоро у нее закончатся деньги и солдаты? Зеленский только и может врать", — пожаловался ThirdRockFromLorrain.

"Гораздо более вероятно, что скоро не станет самого Зеленского, а его страна проиграет. Не будем забывать, что Зеленский угнетал русскоязычных жителей Восточной Украины в течение целого десятилетия. Десятки тысяч мирных жителей погибли от его обстрелов. Он напал на своих собственных соотечественников, что совершенно непростительно", — прокомментировал Newtoallthis.

"Звучит так, словно он описывает свою судьбу", — сыронизировал greenAndPleasantLand.
"Зеленский не борец за свободу, совсем наоборот. Его страна подавляет оппозицию, запрещает профсоюзы, церкви и телеканалы, которые оспаривают его власть. Украина — продукт западного вмешательства, она сломана и лишена настоящего лидера", — отметил andybain1969.

"Этот глупец и СМИ целый год говорят о здоровье Путина, переворотах, и это начинает сильно надоедать. Зеленский должен сосредоточиться на переговорах и прекратить истребление людей. США будут пытаться помешать ему вести переговоры, но пришло время стать государственным деятелем, а не быть марионеткой", — подытожил Byd.

Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера. По словам офицера, ВСУ находятся в критическом положении, поэтому лучшее, что сейчас может сделать украинский лидер, — это покинуть страну.
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