https://ria.ru/20230227/zelenskiy-1854514591.html

Британцы поставили на место Зеленского после его слов о Путине

Британцы поставили на место Зеленского после его слов о Путине - РИА Новости, 27.02.2023

Британцы поставили на место Зеленского после его слов о Путине

Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что президент России Владимир Путин скоро... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:02

2023-02-27T10:02

2023-02-27T10:28

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владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Mail жестко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что президент России Владимир Путин скоро лишится своей должности."Случится ли это? Да. Когда? Не знаю", — заявил политик в одном из интервью.Пользователи портала не согласились с его высказыванием, посчитав, что подобными высказываниями Зеленский лишь описывает свое будущее."Разве нам не говорили 11 месяцев назад, что российская армия вот-вот окажется без еды, оружия, замерзнет, а скоро у нее закончатся деньги и солдаты? Зеленский только и может врать", — пожаловался ThirdRockFromLorrain."Звучит так, словно он описывает свою судьбу", — сыронизировал greenAndPleasantLand."Зеленский не борец за свободу, совсем наоборот. Его страна подавляет оппозицию, запрещает профсоюзы, церкви и телеканалы, которые оспаривают его власть. Украина — продукт западного вмешательства, она сломана и лишена настоящего лидера", — отметил andybain1969.Ранее бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский потерпит поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера. По словам офицера, ВСУ находятся в критическом положении, поэтому лучшее, что сейчас может сделать украинский лидер, — это покинуть страну.

https://ria.ru/20230226/sroki-1854443968.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин