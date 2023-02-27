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Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе
Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе - РИА Новости, 27.02.2023
Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе
Украинский генерал Эдуард Москалев снят с должности командующего так называемой Операцией объединенных сил (ООС). РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T00:56
2023-02-27T00:56
2023-02-27T10:03
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинский генерал Эдуард Москалев снят с должности командующего так называемой Операцией объединенных сил (ООС). Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского, о причинах не сообщается. Генерал-майор Москалев был назначен командующим Операцией объединенных сил в марте прошлого года.На юго-западе ДНР российские силы сейчас ведут бои за освобождение города Угледар. На севере ДНР идут бои за Артемовск. Кроме того, под контролем украинских силовиков остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.
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владимир зеленский
00:56 27.02.2023 (обновлено: 10:03 27.02.2023)
Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе
Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе генерала ВСУ Москалева