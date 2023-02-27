Рейтинг@Mail.ru
Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/zelenskiy-1854472434.html
Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе
Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе - РИА Новости, 27.02.2023
Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе
Украинский генерал Эдуард Москалев снят с должности командующего так называемой Операцией объединенных сил (ООС). РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T00:56
2023-02-27T10:03
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854514023_0:14:1200:690_1920x0_80_0_0_35f95b04dec39de3280004be6e9b732a.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинский генерал Эдуард Москалев снят с должности командующего так называемой Операцией объединенных сил (ООС). Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского, о причинах не сообщается. Генерал-майор Москалев был назначен командующим Операцией объединенных сил в марте прошлого года.На юго-западе ДНР российские силы сейчас ведут бои за освобождение города Угледар. На севере ДНР идут бои за Артемовск. Кроме того, под контролем украинских силовиков остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.
https://ria.ru/20230226/sanktsii-1854458383.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854514023_62:0:982:690_1920x0_80_0_0_9e2cb3c67173733b83ece4cf5355e56d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский
Владимир Зеленский
00:56 27.02.2023 (обновлено: 10:03 27.02.2023)
 
Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе

Зеленский снял с должности командующего операцией в Донбассе генерала ВСУ Москалева

CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины / Украинский генерал Эдуард Москалев
Украинский генерал Эдуард Москалев - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
CC BY 4.0 / Министерство обороны Украины /
Украинский генерал Эдуард Москалев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинский генерал Эдуард Москалев снят с должности командующего так называемой Операцией объединенных сил (ООС).
Соответствующий указ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского, о причинах не сообщается.
Генерал-майор Москалев был назначен командующим Операцией объединенных сил в марте прошлого года.
На юго-западе ДНР российские силы сейчас ведут бои за освобождение города Угледар. На севере ДНР идут бои за Артемовск. Кроме того, под контролем украинских силовиков остаются такие крупные города на севере ДНР, как Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2023
Вчера, 21:24
Зеленский подписал указы о новых санкциях против россиян
 
Владимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала