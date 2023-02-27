https://ria.ru/20230227/zavod-1854695424.html

Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода

Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода - РИА Новости, 27.02.2023

Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиаремонтного завода

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода, через полтора года предприятие должно... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:21

2023-02-27T19:21

2023-02-27T23:35

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

ростех

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поручил возобновить работу Луганского авиационного ремонтного завода, через полтора года предприятие должно выйти на показатели до простоя, в котором оно находится с 2014 года, в этом ему поможет Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха", сообщается на сайте кабмина."Предприятие имеет большой потенциал и необходимые компетенции для производства и сервисного обслуживания востребованной продукции, но находится в простое с 2014 года. Вице-премьер – глава Минпромторга России отметил необходимость в сжатые сроки возобновить работу завода. К решению этой задачи по поручению Дениса Мантурова подключится Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию "Ростех"), - говорится в сообщении по итогам рабочей поездки Мантурова в регион.Мантуров также подчеркнул, что будет решен вопрос задолженности по заработной плате перед сотрудниками предприятия, при необходимости обеспечено их дополнительное обучение, проведена инвентаризация всех возможностей и проблем предприятия."Примерно через полтора года оно должно выйти на показатели, которые были до остановки его работы", - добавил он.Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в свою очередь отметил, что в поддержке нуждается еще одно предприятие региона – частный завод "Маршал", который производит запорную арматуру. По его словам, завод находится в очень хорошем состоянии, но требуют разрешения проблемы расширения рынка сбыта и инвестиций.Как уточнили в кабмине, покупателями шаровых кранов, произведенных на "Маршале", являются практически все основные компании российского ТЭК. В планах у компании - создание индустриального парка и расширение производства. Мантуров подчеркнул, что предприятие может воспользоваться федеральными мерами государственной поддержки - получить компенсацию затрат на создание промышленной инфраструктуры и подать заявку на получение льготного займа Фонда развития промышленности.

https://ria.ru/20230225/razminirovanie-1854329786.html

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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ростех