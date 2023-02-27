https://ria.ru/20230227/zapchasti-1854526458.html
Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов
Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов - РИА Новости, 27.02.2023
Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов
Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:43
2023-02-27T10:43
2023-02-27T10:56
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их логистику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолетов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических и регламентных работ, ну и, соответственно, ремонта. Министерству промышленности надо держать этот вопрос на постоянном контроле", - сказал Мишустин.Во время совещания премьер-министр сообщил, что в 2023 году правительство направит 5 миллиардов рублей на модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230220/biznes-dzhet-1853257282.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
10:43 27.02.2023 (обновлено: 10:56 27.02.2023)
Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов
Премьер Мишустин призвал создать фонды запасных частей для отечественных самолетов