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Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов - РИА Новости, 27.02.2023
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Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов
Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов - РИА Новости, 27.02.2023
Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов
Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:43
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экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их логистику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолетов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических и регламентных работ, ну и, соответственно, ремонта. Министерству промышленности надо держать этот вопрос на постоянном контроле", - сказал Мишустин.Во время совещания премьер-министр сообщил, что в 2023 году правительство направит 5 миллиардов рублей на модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 миллиардов рублей.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
10:43 27.02.2023 (обновлено: 10:56 27.02.2023)
 
Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов

Премьер Мишустин призвал создать фонды запасных частей для отечественных самолетов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их логистику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолетов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических и регламентных работ, ну и, соответственно, ремонта. Министерству промышленности надо держать этот вопрос на постоянном контроле", - сказал Мишустин.
Во время совещания премьер-министр сообщил, что в 2023 году правительство направит 5 миллиардов рублей на модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 миллиардов рублей.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 19:06
Мантуров рассказал о разработке сверхзвукового гражданского самолета
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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