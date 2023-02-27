https://ria.ru/20230227/zapchasti-1854526458.html

Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов

Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов - РИА Новости, 27.02.2023

Мишустин призвал создать фонды запасных частей самолетов

Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:43

2023-02-27T10:43

2023-02-27T10:56

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации российских самолетов, необходимо сформировать фонды запчастей для них и детально продумать их логистику, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник."Авиакомпании не должны столкнуться со сложностями при эксплуатации отечественных самолетов. Важно сформировать фонды запасных частей, детально продумать их логистику, усовершенствовать процедуры проведения технических и регламентных работ, ну и, соответственно, ремонта. Министерству промышленности надо держать этот вопрос на постоянном контроле", - сказал Мишустин.Во время совещания премьер-министр сообщил, что в 2023 году правительство направит 5 миллиардов рублей на модернизацию заводских мощностей по производству самолетов и компонентов для них, а в ближайшие 14 лет объем финансирования может составить 376 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230220/biznes-dzhet-1853257282.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин