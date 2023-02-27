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В Перми не выявили загрязнений воздуха после жалоб жителей на запах газа

В Перми не выявили загрязнений воздуха после жалоб жителей на запах газа - РИА Новости, 27.02.2023

В Перми не выявили загрязнений воздуха после жалоб жителей на запах газа

Эксперты не обнаружили загрязняющих веществ в пробах воздуха, взятых в Индустриальном районе Перми после жалоб жителей на запах газа, сообщает региональное... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:47

2023-02-27T19:47

2023-02-27T19:47

пермь

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

экология

пермский край

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ПЕРМЬ, 27 фев - РИА Новости. Эксперты не обнаружили загрязняющих веществ в пробах воздуха, взятых в Индустриальном районе Перми после жалоб жителей на запах газа, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ранее в соцсетях жители этого района пожаловались на "резкий запах неизвестного газа". После этого специалисты Роспотренадзора выехали к жилым домам на улицах Встречная и Мира и взяли пробы воздуха для исследований на наличие загрязняющих веществ: метана, пропана, бутана и метилмеркаптана. "По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не обнаружено", — говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пермь, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия, экология, пермский край