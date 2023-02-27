https://ria.ru/20230227/zaderzhanie-1854536778.html

В Казани в торговом центре задержали 16 подростков

В Казани в торговом центре задержали 16 подростков - РИА Новости, 27.02.2023

В Казани в торговом центре задержали 16 подростков

В Казани полиция задержала в одном из торговых центров 16 молодых людей за нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T11:10

2023-02-27T11:10

2023-02-27T11:28

происшествия

россия

казань

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. В Казани полиция задержала в одном из торговых центров 16 молодых людей за нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. "В отдел полиции "Московский" города Казани поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из торговых центров по проспекту Ибрагимова. На месте происшествия сотрудниками полиции были установлены 16 человек от 2002 до 2008 года рождения", — сказали в ведомстве. Молодых людей доставили в отдел полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На проспекте Ибрагимова в Казани расположен ТЦ "Тандем". В минувшее воскресенье в СМИ появились сообщения о том, что в некоторых городах России, в том числе в Казани, якобы задерживают сторонников субкультуры "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter). В Петербурге в ТРЦ "Галерея", по информации интернет-газеты "Фонтанка", якобы произошла потасовка подростков, начавшаяся с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, которая может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Рёдан". Позднее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что группа подростков напала на сверстника в ТЦ. Предполагаемых участников конфликта доставили в полицию. Городское следственное управление СК заявило о нескольких пострадавших от группы хулиганов в "Галерее".

https://ria.ru/20230224/draka-1854116538.html

https://ria.ru/20221126/kriminal-1834198547.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан)