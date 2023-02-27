11:10 27.02.2023 (обновлено: 11:28 27.02.2023)
В Казани в торговом центре задержали 16 подростков
В Казани в торговом центре задержали 16 молодых людей, нарушавших общественный порядок
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. В Казани полиция задержала в одном из торговых центров 16 молодых людей за нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
"В отдел полиции "Московский" города Казани поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из торговых центров по проспекту Ибрагимова. На месте происшествия сотрудниками полиции были установлены 16 человек от 2002 до 2008 года рождения", — сказали в ведомстве.
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Молодых людей доставили в отдел полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На проспекте Ибрагимова в Казани расположен ТЦ "Тандем".
В минувшее воскресенье в СМИ появились сообщения о том, что в некоторых городах России, в том числе в Казани, якобы задерживают сторонников субкультуры "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter).
В Петербурге в ТРЦ "Галерея", по информации интернет-газеты "Фонтанка", якобы произошла потасовка подростков, начавшаяся с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, которая может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Рёдан". Позднее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что группа подростков напала на сверстника в ТЦ. Предполагаемых участников конфликта доставили в полицию. Городское следственное управление СК заявило о нескольких пострадавших от группы хулиганов в "Галерее".
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