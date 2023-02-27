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В Казани в торговом центре задержали 16 подростков - РИА Новости, 27.02.2023
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В Казани в торговом центре задержали 16 подростков
В Казани в торговом центре задержали 16 подростков - РИА Новости, 27.02.2023
В Казани в торговом центре задержали 16 подростков
В Казани полиция задержала в одном из торговых центров 16 молодых людей за нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T11:10
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происшествия
россия
казань
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. В Казани полиция задержала в одном из торговых центров 16 молодых людей за нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. "В отдел полиции "Московский" города Казани поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из торговых центров по проспекту Ибрагимова. На месте происшествия сотрудниками полиции были установлены 16 человек от 2002 до 2008 года рождения", — сказали в ведомстве. Молодых людей доставили в отдел полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На проспекте Ибрагимова в Казани расположен ТЦ "Тандем". В минувшее воскресенье в СМИ появились сообщения о том, что в некоторых городах России, в том числе в Казани, якобы задерживают сторонников субкультуры "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter). В Петербурге в ТРЦ "Галерея", по информации интернет-газеты "Фонтанка", якобы произошла потасовка подростков, начавшаяся с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, которая может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Рёдан". Позднее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что группа подростков напала на сверстника в ТЦ. Предполагаемых участников конфликта доставили в полицию. Городское следственное управление СК заявило о нескольких пострадавших от группы хулиганов в "Галерее".
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россия
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происшествия, россия, казань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Казань, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Татарстан (Татарстан)
11:10 27.02.2023 (обновлено: 11:28 27.02.2023)
 
В Казани в торговом центре задержали 16 подростков

В Казани в торговом центре задержали 16 молодых людей, нарушавших общественный порядок

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 27 фев — РИА Новости. В Казани полиция задержала в одном из торговых центров 16 молодых людей за нарушение общественного порядка, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
"В отдел полиции "Московский" города Казани поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из торговых центров по проспекту Ибрагимова. На месте происшествия сотрудниками полиции были установлены 16 человек от 2002 до 2008 года рождения", — сказали в ведомстве.
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Молодых людей доставили в отдел полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На проспекте Ибрагимова в Казани расположен ТЦ "Тандем".
В минувшее воскресенье в СМИ появились сообщения о том, что в некоторых городах России, в том числе в Казани, якобы задерживают сторонников субкультуры "Рёдан" (аниме Hunter x Hunter).
В Петербурге в ТРЦ "Галерея", по информации интернет-газеты "Фонтанка", якобы произошла потасовка подростков, начавшаяся с нападения на мальчика в черной одежде с изображением паука, которая может свидетельствовать о его принадлежности к субкультуре "Рёдан". Позднее пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что группа подростков напала на сверстника в ТЦ. Предполагаемых участников конфликта доставили в полицию. Городское следственное управление СК заявило о нескольких пострадавших от группы хулиганов в "Галерее".
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