07:57 27.02.2023 (обновлено: 07:58 27.02.2023)
СМИ: большинство японцев не поддерживают идею поставок оружия Киеву
"Никкэй": большинство японцев не поддерживают идею, чтобы Токио предоставлял оружие Киеву
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске. Архивное фото
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Большинство японцев не поддерживают идею, чтобы Токио предоставлял вооружение Украине, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного изданием "Никкэй".
В частности, об отсутствии такой необходимости заявили 76%. Лишь 16% высказались в поддержку идеи о поставках вооружения Украине.
В то же время 66% респондентов высказались за усиление общей поддержки Украины.
Исследование проводилось с 24 по 26 февраля. Общее число опрошенных человек не уточняется. Погрешность не приводится.
В ноябре прошлого года агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что правительство Японии допускает возможность экспорта оружия летального действия другим странам при соблюдении ряда условий. В частности, не исключалось, что экспорт подобного вооружения может быть допущен "если повышение средств сдерживания другой страны будет содействовать ситуации с безопасностью Японии". Кроме того, как отмечалось, власти могут допустить экспорт в "страны, которые подвергаются агрессии со стороны других стран или же запугиванию".
Передача оборонного снаряжения Японии другим странам в настоящее время регулируется законом о силах самообороны и тремя принципами передачи оборонного снаряжения, которые запрещают предоставление другим странам летального оружия.