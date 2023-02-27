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СМИ: большинство японцев не поддерживают идею поставок оружия Киеву - РИА Новости, 27.02.2023
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СМИ: большинство японцев не поддерживают идею поставок оружия Киеву
СМИ: большинство японцев не поддерживают идею поставок оружия Киеву - РИА Новости, 27.02.2023
СМИ: большинство японцев не поддерживают идею поставок оружия Киеву
Большинство японцев не поддерживают идею, чтобы Токио предоставлял вооружение Украине, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T07:57
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украина
япония
токио
в мире
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Большинство японцев не поддерживают идею, чтобы Токио предоставлял вооружение Украине, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного изданием "Никкэй". В частности, об отсутствии такой необходимости заявили 76%. Лишь 16% высказались в поддержку идеи о поставках вооружения Украине. В то же время 66% респондентов высказались за усиление общей поддержки Украины. Исследование проводилось с 24 по 26 февраля. Общее число опрошенных человек не уточняется. Погрешность не приводится. В ноябре прошлого года агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что правительство Японии допускает возможность экспорта оружия летального действия другим странам при соблюдении ряда условий. В частности, не исключалось, что экспорт подобного вооружения может быть допущен "если повышение средств сдерживания другой страны будет содействовать ситуации с безопасностью Японии". Кроме того, как отмечалось, власти могут допустить экспорт в "страны, которые подвергаются агрессии со стороны других стран или же запугиванию". Передача оборонного снаряжения Японии другим странам в настоящее время регулируется законом о силах самообороны и тремя принципами передачи оборонного снаряжения, которые запрещают предоставление другим странам летального оружия.
https://ria.ru/20230220/pomosch-1853177085.html
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украина, япония, токио, в мире
Украина, Япония, Токио, В мире
07:57 27.02.2023 (обновлено: 07:58 27.02.2023)
 
СМИ: большинство японцев не поддерживают идею поставок оружия Киеву

"Никкэй": большинство японцев не поддерживают идею, чтобы Токио предоставлял оружие Киеву

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Большинство японцев не поддерживают идею, чтобы Токио предоставлял вооружение Украине, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного изданием "Никкэй".
В частности, об отсутствии такой необходимости заявили 76%. Лишь 16% высказались в поддержку идеи о поставках вооружения Украине.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 15:08Специальная военная операция на Украине
Япония предоставит помощь Украине
В то же время 66% респондентов высказались за усиление общей поддержки Украины.
Исследование проводилось с 24 по 26 февраля. Общее число опрошенных человек не уточняется. Погрешность не приводится.
В ноябре прошлого года агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что правительство Японии допускает возможность экспорта оружия летального действия другим странам при соблюдении ряда условий. В частности, не исключалось, что экспорт подобного вооружения может быть допущен "если повышение средств сдерживания другой страны будет содействовать ситуации с безопасностью Японии". Кроме того, как отмечалось, власти могут допустить экспорт в "страны, которые подвергаются агрессии со стороны других стран или же запугиванию".
Передача оборонного снаряжения Японии другим странам в настоящее время регулируется законом о силах самообороны и тремя принципами передачи оборонного снаряжения, которые запрещают предоставление другим странам летального оружия.
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