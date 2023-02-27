https://ria.ru/20230227/yaponiya-1854492632.html

СМИ: большинство японцев не поддерживают идею поставок оружия Киеву

СМИ: большинство японцев не поддерживают идею поставок оружия Киеву - РИА Новости, 27.02.2023

СМИ: большинство японцев не поддерживают идею поставок оружия Киеву

Большинство японцев не поддерживают идею, чтобы Токио предоставлял вооружение Украине, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T07:57

2023-02-27T07:57

2023-02-27T07:58

украина

япония

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Большинство японцев не поддерживают идею, чтобы Токио предоставлял вооружение Украине, свидетельствуют данные исследования общественного мнения, проведенного изданием "Никкэй". В частности, об отсутствии такой необходимости заявили 76%. Лишь 16% высказались в поддержку идеи о поставках вооружения Украине. В то же время 66% респондентов высказались за усиление общей поддержки Украины. Исследование проводилось с 24 по 26 февраля. Общее число опрошенных человек не уточняется. Погрешность не приводится. В ноябре прошлого года агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах сообщило, что правительство Японии допускает возможность экспорта оружия летального действия другим странам при соблюдении ряда условий. В частности, не исключалось, что экспорт подобного вооружения может быть допущен "если повышение средств сдерживания другой страны будет содействовать ситуации с безопасностью Японии". Кроме того, как отмечалось, власти могут допустить экспорт в "страны, которые подвергаются агрессии со стороны других стран или же запугиванию". Передача оборонного снаряжения Японии другим странам в настоящее время регулируется законом о силах самообороны и тремя принципами передачи оборонного снаряжения, которые запрещают предоставление другим странам летального оружия.

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853177085.html

https://ria.ru/20230130/kndr-1848295197.html

украина

япония

токио

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украина, япония, токио, в мире