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Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/vsu-1854645068.html
Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Медик из Латвии рассказала, что украинские войска понесли большие потери на Красно-Лиманском направлении. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:44
2023-02-27T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
латвия
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Медик из Латвии рассказала, что украинские войска понесли большие потери на Красно-Лиманском направлении. Медработник из Латвии Сармите Цируле рассказала американской газете New York Times, что с начала наступления сил РФ на Красно-Лиманском направлении украинские войска потеряли много людей. "Преимущественно, мы удерживаем свои позиции, но многие военнослужащие убиты или ранены", - сказала она изданию. Освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. В начале февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана.
https://ria.ru/20230227/kremennaya-1854490317.html
красный лиман
украина
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россия
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в мире, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, латвия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красный Лиман, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Латвия, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:44 27.02.2023 (обновлено: 16:47 27.02.2023)
 
Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Латвийский медик Цируле: ВСУ несут тяжелые потери на Краснолиманском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Медик из Латвии рассказала, что украинские войска понесли большие потери на Красно-Лиманском направлении.
Медработник из Латвии Сармите Цируле рассказала американской газете New York Times, что с начала наступления сил РФ на Красно-Лиманском направлении украинские войска потеряли много людей. "Преимущественно, мы удерживаем свои позиции, но многие военнослужащие убиты или ранены", - сказала она изданию.
Освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. В начале февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана.
Морпехи ВСУ на БМП - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 07:38Специальная военная операция на Украине
Киев пренебрегает потерями в районе Кременной, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасный ЛиманУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛатвияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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