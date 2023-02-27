https://ria.ru/20230227/vsu-1854645068.html
Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Медик из Латвии рассказала, что украинские войска понесли большие потери на Красно-Лиманском направлении. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T16:44
2023-02-27T16:44
2023-02-27T16:47
специальная военная операция на украине
в мире
красный лиман
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
латвия
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Медик из Латвии рассказала, что украинские войска понесли большие потери на Красно-Лиманском направлении. Медработник из Латвии Сармите Цируле рассказала американской газете New York Times, что с начала наступления сил РФ на Красно-Лиманском направлении украинские войска потеряли много людей. "Преимущественно, мы удерживаем свои позиции, но многие военнослужащие убиты или ранены", - сказала она изданию. Освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. В начале февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана.
https://ria.ru/20230227/kremennaya-1854490317.html
красный лиман
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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16:44 27.02.2023 (обновлено: 16:47 27.02.2023)
Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении
Латвийский медик Цируле: ВСУ несут тяжелые потери на Краснолиманском направлении