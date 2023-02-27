https://ria.ru/20230227/vsu-1854645068.html

Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 27.02.2023

Медик рассказала о тяжелых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении

Медик из Латвии рассказала, что украинские войска понесли большие потери на Красно-Лиманском направлении. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:44

2023-02-27T16:44

2023-02-27T16:47

специальная военная операция на украине

в мире

красный лиман

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

латвия

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Медик из Латвии рассказала, что украинские войска понесли большие потери на Красно-Лиманском направлении. Медработник из Латвии Сармите Цируле рассказала американской газете New York Times, что с начала наступления сил РФ на Красно-Лиманском направлении украинские войска потеряли много людей. "Преимущественно, мы удерживаем свои позиции, но многие военнослужащие убиты или ранены", - сказала она изданию. Освобожденный в конце мая 2022 года Красный Лиман был возвращен Украиной осенью после того, как российские войска вывели из города из-за угрозы окружения на "более выгодные рубежи", сообщало Минобороны РФ. В начале февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы успешно наступают в окрестностях Северска, освобождение которого стратегически важно для дальнейшего освобождения Красного Лимана.

https://ria.ru/20230227/kremennaya-1854490317.html

красный лиман

украина

донецкая народная республика

россия

латвия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, красный лиман, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, латвия, ситуация в днр и лнр