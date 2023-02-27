https://ria.ru/20230227/vsu-1854606429.html

ВС России уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.02.2023

ВС России уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении

Южная группировка российских войск продолжает наступление на донецком направлении – за сутки уничтожено более 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:37

2023-02-27T14:37

2023-02-27T14:39

специальная военная операция на украине

россия

в мире

донецкая народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Южная группировка российских войск продолжает наступление на донецком направлении – за сутки уничтожено более 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также склад с боеприпасами и контрбатарейная РЛС AN/TPQ-37, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений Южной группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Новомарково в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

артемовск

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россия, в мире, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины