https://ria.ru/20230227/vsu-1854606429.html
ВС России уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 27.02.2023
ВС России уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении
Южная группировка российских войск продолжает наступление на донецком направлении – за сутки уничтожено более 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:37
2023-02-27T14:37
2023-02-27T14:39
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Южная группировка российских войск продолжает наступление на донецком направлении – за сутки уничтожено более 250 украинских военных, 12 единиц техники, а также склад с боеприпасами и контрбатарейная РЛС AN/TPQ-37, сообщили в понедельник в Минобороны России."На донецком направлении в результате продолжения наступательных действий подразделений Южной группировки войск, поддерживаемых ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем, за сутки уничтожено более 250 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубица Д-20. В районе города Артемовск Донецкой Народной Республики поражен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Новомарково в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, в мире, донецкая народная республика, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Вооруженные силы Украины
14:37 27.02.2023 (обновлено: 14:39 27.02.2023)
ВС России уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили более 250 украинских военных на Донецком направлении