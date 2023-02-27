https://ria.ru/20230227/vozgoranie-1854716619.html

В Москве ликвидировали возгорание в вагоне на станции метро "Спортивная"

В Москве ликвидировали возгорание в вагоне на станции метро "Спортивная" - РИА Новости, 27.02.2023

В Москве ликвидировали возгорание в вагоне на станции метро "Спортивная"

Возгорание в вагоне метро на станции "Спортивная" в Москве ликвидировано, площадь составила один квадратный метр, дым рассеивается, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T21:28

2023-02-27T21:28

2023-02-27T21:28

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Возгорание в вагоне метро на станции "Спортивная" в Москве ликвидировано, площадь составила один квадратный метр, дым рассеивается, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС. "Произошло возгорание одного из вагонов на площади один квадратный метр. В 21:05 пожар ликвидирован. Дым рассеивается. Сотрудниками метрополитена проведена эвакуация, количество людей уточняется. Сведений о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221125/pozhar-1834236319.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)