https://ria.ru/20230227/voennye-1854607401.html
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы и склад боеприпасов,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:41
2023-02-27T14:41
2023-02-27T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
николаевская область
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Николаевская область
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении