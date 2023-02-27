https://ria.ru/20230227/voennye-1854607401.html

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.02.2023

ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы и склад боеприпасов,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:41

2023-02-27T14:41

2023-02-27T14:41

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

николаевская область

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, николаевская область