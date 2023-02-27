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ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/voennye-1854607401.html
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы и склад боеприпасов,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:41
2023-02-27T14:41
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
николаевская область
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Николаевская область
14:41 27.02.2023
 
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили за сутки на херсонском направлении до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, две гаубицы и склад боеприпасов, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и две гаубицы Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области уничтожен склад боеприпасов 63-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныНиколаевская область
 
 
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