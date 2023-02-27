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Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/voennye-1854499356.html
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии - РИА Новости, 27.02.2023
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:06
2023-02-27T10:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником.Соответствующая телеграмм опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что бойцов и командиров сил спецопераций считают гордостью армии. Кроме того, их отличают высочайший уровень подготовки, умение решительно действовать и решать задачи в любых регионах мира, "там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа".
https://ria.ru/20230226/ugrozy-1854404598.html
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Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Верховный Главнокомандующий Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
09:06 27.02.2023 (обновлено: 10:30 27.02.2023)
 
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии

Путин назвал военнослужащих и ветеранов сил СВО гордостью армии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником.
Соответствующая телеграмм опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что бойцов и командиров сил спецопераций считают гордостью армии. Кроме того, их отличают высочайший уровень подготовки, умение решительно действовать и решать задачи в любых регионах мира, "там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа".
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Вчера, 13:44Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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