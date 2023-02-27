https://ria.ru/20230227/voennye-1854499356.html

Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии

Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии - РИА Новости, 27.02.2023

Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:06

2023-02-27T09:06

2023-02-27T10:30

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником.Соответствующая телеграмм опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что бойцов и командиров сил спецопераций считают гордостью армии. Кроме того, их отличают высочайший уровень подготовки, умение решительно действовать и решать задачи в любых регионах мира, "там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа".

https://ria.ru/20230226/ugrozy-1854404598.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Верховный Главнокомандующий Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. 2023-02-27T09:06 true PT2M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин