https://ria.ru/20230227/voennye-1854499356.html
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии - РИА Новости, 27.02.2023
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии
Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:06
2023-02-27T09:06
2023-02-27T10:30
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов сил спецопераций с их профессиональным праздником.Соответствующая телеграмм опубликована на сайте Кремля.Президент отметил, что бойцов и командиров сил спецопераций считают гордостью армии. Кроме того, их отличают высочайший уровень подготовки, умение решительно действовать и решать задачи в любых регионах мира, "там, где этого требуют безопасность и национальные интересы России, нашего народа".
https://ria.ru/20230226/ugrozy-1854404598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Верховный Главнокомандующий Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником.
2023-02-27T09:06
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PT2M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин
09:06 27.02.2023 (обновлено: 10:30 27.02.2023)
Путин назвал военнослужащих СВО гордостью армии
Путин назвал военнослужащих и ветеранов сил СВО гордостью армии