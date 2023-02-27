https://ria.ru/20230227/vizy-1854709598.html

Австралия аннулировала визу русской девушки из Ирландии, сообщили СМИ

Австралия аннулировала визу русской девушки из Ирландии, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.02.2023

Австралия аннулировала визу русской девушки из Ирландии, сообщили СМИ

Австралия аннулировала визу русской уроженке Казахстана, сообщила газета Irish Times. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T20:43

2023-02-27T20:43

2023-02-27T23:33

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Австралия аннулировала визу русской уроженке Казахстана, сообщила газета Irish Times.По информации издания, речь идет о Марине Сологуб, которая, будучи ребенком, переехала в Ирландию, а в 2020 году — в Австралию благодаря "визе для талантов". Сологуб ранее была консультантом администрации города Марион в Южной Австралии. Она рассказала, что в Ирландии некоторое время работала помощницей депутатов Уилли Пенроуза и Бернарда Аллена. По словам Пенроуза, девушка всего лишь проходила стажировку в его офисе. Газета уточнила, что австралийские власти в последние месяцы вынуждают россиян или "людей с прямыми или непрямыми связями с Россией" покинуть страну путем аннулирования их виз.Издание The Sydney Morning Herald сообщило, что работа Сологуб консультантом была связана с космосом и космической программой Австралии. В документах штата Южная Австралия, сопровождавших положительный ответ на запрос 2020 года о предоставлении женщине "визы для талантов", говорилось, что она принесет пользу сообществу космической индустрии страны, помогая малым и средним предприятиям устанавливать связи на уровне высших лиц, принимающих решения в глобальной космической отрасли.По информации источника газеты, визу Сологуб отозвали по рекомендации Австралийской службы безопасности и разведки с формулировкой: "Данное лицо может представлять прямую или косвенную угрозу национальной безопасности Австралии".Газета отметила, что, по информации спецслужбы, русскоговорящая женщина-консультант постоянно расширяла круг знакомств в австралийской космической отрасли, многие предприятия и организации которой расположены именно в штате Южная Австралия, в том числе в его столице — Аделаиде. Помимо этого, Сологуб, как утверждает газета, говорила о наличии у нее контактов "на высшем уровне принятия решений" в космической отрасли России. В анкете на получение "визы для талантов", на которой стоит подпись представителя штата Южная Австралия при посольстве Австралии в Лондоне, указано, что Сологуб с ее опытом работы в космической отрасли может принести значительную пользу именно в этом штате, так как в нем расположены штаб-квартира Национального космического агентства Австралии, центр управления полетами, центр космических исследований министерства обороны и посадочная площадка для космических аппаратов, утверждает газета. В попавших в распоряжение Sydney Morning Herald документах, в том числе в автобиографии Сологуб, поданной австралийским властям, утверждается, что в прошлом она работала в Национальном космическом центре Ирландии и "благодаря ее личному участию было подготовлено межправительственное соглашение между Ирландией и Россией в сфере использования космического пространства в мирных целях". Как утверждает газета, прибыв в Австралию, Сологуб сначала некоторое время работала в частных компаниях космической отрасли, а затем устроилась на работу в качестве внешнего консультанта в администрацию города Марион. По информации газеты, которая опубликована со ссылкой на городскую администрацию Мариона, сразу после того как Марина Сологуб сообщила руководству города об отзыве визы, ей был немедленно закрыт доступ в компьютерную сеть администрации.

https://ria.ru/20221007/finlyandiya-1822268341.html

https://ria.ru/20221018/vizy-1824911524.html

https://ria.ru/20221005/finlyandiya-1821707771.html

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