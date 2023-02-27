https://ria.ru/20230227/vengriya-1854723128.html

В Венгрии опасаются отправки войск стран Евросоюза на Украину

В Венгрии опасаются отправки войск стран Евросоюза на Украину - РИА Новости, 27.02.2023

В Венгрии опасаются отправки войск стран Евросоюза на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасения из-за возможной отправки одной из стран Евросоюза своей армии для участия в украинском конфликте. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T22:22

2023-02-27T22:22

2023-02-27T22:25

политика

венгрия

украина

европа

виктор орбан

петер сийярто

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасения из-за возможной отправки одной из стран Евросоюза своей армии для участия в украинском конфликте.Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и поставок оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент издал указ, запрещающий отправлять боевую технику ВСУ с венгерской территории.Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что республика стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия сделали бы эту местность законной военной целью.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854707778.html

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политика, венгрия, украина, европа, виктор орбан, петер сийярто, вооруженные силы украины