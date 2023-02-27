Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии опасаются отправки войск стран Евросоюза на Украину - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/vengriya-1854723128.html
В Венгрии опасаются отправки войск стран Евросоюза на Украину
В Венгрии опасаются отправки войск стран Евросоюза на Украину - РИА Новости, 27.02.2023
В Венгрии опасаются отправки войск стран Евросоюза на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасения из-за возможной отправки одной из стран Евросоюза своей армии для участия в украинском конфликте. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T22:22
2023-02-27T22:25
политика
венгрия
украина
европа
виктор орбан
петер сийярто
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551686_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_ea048aa79fe8a683f9f3839d74bd07d9.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасения из-за возможной отправки одной из стран Евросоюза своей армии для участия в украинском конфликте.Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и поставок оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент издал указ, запрещающий отправлять боевую технику ВСУ с венгерской территории.Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что республика стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия сделали бы эту местность законной военной целью.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854707778.html
венгрия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152955/16/1529551686_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_f1af5da780681de44eca132e0976c0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, венгрия, украина, европа, виктор орбан, петер сийярто, вооруженные силы украины
Политика, Венгрия, Украина, Европа, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины
22:22 27.02.2023 (обновлено: 22:25 27.02.2023)
 
В Венгрии опасаются отправки войск стран Евросоюза на Украину

Премьер Венгрии Орбан опасается отправки войск одной из стран Евросоюза на Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗдание парламента в Будапеште
Здание парламента в Будапеште - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил опасения из-за возможной отправки одной из стран Евросоюза своей армии для участия в украинском конфликте.

"Война в нашем регионе идет уже год. <…> Это плохо для всего мира. Европа шаг за шагом дрейфует в войну: страны присылают танки, уже заговорили об отправке истребителей, и, если все так продолжится, найдутся те, кто пошлет войска", — цитирует главу правительства издание Portfolio.

Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и поставок оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент издал указ, запрещающий отправлять боевую технику ВСУ с венгерской территории.
Глава МИД страны Петер Сийярто объяснял, что республика стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия сделали бы эту местность законной военной целью.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 20:25
Офис Зеленского предрек Украине исчезновение
 
ПолитикаВенгрияУкраинаЕвропаВиктор ОрбанПетер СийяртоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала