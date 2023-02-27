Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230227/vengriya-1854491305.html
Глава МИД Венгрии удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ
Глава МИД Венгрии удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ - РИА Новости, 27.02.2023
Глава МИД Венгрии удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя введение 10-го пакета антироссийских санкций ЕС, выразил недоумение в связи с позицией Запада, который с одной... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T07:46
2023-02-27T07:54
венгрия
европа
россия
петер сийярто
кирилл вышинский
кирилл клейменов
евросоюз
regnum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_0:128:3188:1921_1920x0_80_0_0_96723985cbb280fadae87ebe9eb28ac8.jpg
ООН, 27 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя введение 10-го пакета антироссийских санкций ЕС, выразил недоумение в связи с позицией Запада, который с одной стороны призывает к свободе СМИ, а с другой вносит их в санкционные списки. "Нас часто критикуют за то, что мы не обеспечиваем свободу СМИ в Венгрии. Хотя единственная причина такой критики заключается в том, что, в отличие от любой другой части Европы, в Венгрии средства массовой информации действительно полярны", - сказал Сийярто в интервью РИА Новости.Он пояснил, что в Европе 98% СМИ – либеральные, остальные же придерживаются других взглядов. "В Венгрии иначе. В Венгрии СМИ примерно поровну разделены на консервативные и либеральные. И это рассматривается Западом или либеральным мейнстримом как несвобода СМИ. Так что те, кто судит нас за (недостаток – ред.) свободы СМИ, вносят журналистов в санкционный список. Для меня это немного, скажем так, путанно", - указал министр, отвечая на вопрос о позиции Венгрии относительно санкций против российских журналистов. ЕС в субботу ввел новые санкции против России, в том числе против журналистов и СМИ. В частности, под санкции попала медиагруппа "Россия сегодня", исполнительный директор медиагруппы Кирилл Вышинский, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов. Также на территории ЕС было запрещено вещание телеканала RT Arabic и распространение материалов Sputnik на арабском языке.
https://ria.ru/20230227/vengriya-1854486872.html
венгрия
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804077302_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_42c213e2ec3a8bc884823c746fe7566d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, европа, россия, петер сийярто, кирилл вышинский, кирилл клейменов, евросоюз, regnum, национальная медиа группа , санкции в отношении россии
Венгрия, Европа, Россия, Петер Сийярто, Кирилл Вышинский, Кирилл Клейменов, Евросоюз, REGNUM, Национальная Медиа Группа , Санкции в отношении России
07:46 27.02.2023 (обновлено: 07:54 27.02.2023)
 
Глава МИД Венгрии удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ

Глава МИД Венгрии Сийярто удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 27 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя введение 10-го пакета антироссийских санкций ЕС, выразил недоумение в связи с позицией Запада, который с одной стороны призывает к свободе СМИ, а с другой вносит их в санкционные списки.
"Нас часто критикуют за то, что мы не обеспечиваем свободу СМИ в Венгрии. Хотя единственная причина такой критики заключается в том, что, в отличие от любой другой части Европы, в Венгрии средства массовой информации действительно полярны", - сказал Сийярто в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что в Европе 98% СМИ – либеральные, остальные же придерживаются других взглядов.
Венгрии иначе. В Венгрии СМИ примерно поровну разделены на консервативные и либеральные. И это рассматривается Западом или либеральным мейнстримом как несвобода СМИ. Так что те, кто судит нас за (недостаток – ред.) свободы СМИ, вносят журналистов в санкционный список. Для меня это немного, скажем так, путанно", - указал министр, отвечая на вопрос о позиции Венгрии относительно санкций против российских журналистов.
ЕС в субботу ввел новые санкции против России, в том числе против журналистов и СМИ. В частности, под санкции попала медиагруппа "Россия сегодня", исполнительный директор медиагруппы Кирилл Вышинский, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов. Также на территории ЕС было запрещено вещание телеканала RT Arabic и распространение материалов Sputnik на арабском языке.
Глава МИД Венгрии: нападение на Северный поток должно расцениваться как теракт
07:04
Глава МИД Венгрии назвал подрывы "Северных потоков" терактом
 
ВенгрияЕвропаРоссияПетер СийяртоКирилл ВышинскийКирилл КлейменовЕвросоюзREGNUMНациональная Медиа ГруппаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала