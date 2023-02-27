07:46 27.02.2023 (обновлено: 07:54 27.02.2023)
Глава МИД Венгрии удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ
Глава МИД Венгрии Сийярто удивился двойным стандартам Запада в отношении СМИ
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
ООН, 27 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя введение 10-го пакета антироссийских санкций ЕС, выразил недоумение в связи с позицией Запада, который с одной стороны призывает к свободе СМИ, а с другой вносит их в санкционные списки.
"Нас часто критикуют за то, что мы не обеспечиваем свободу СМИ в Венгрии. Хотя единственная причина такой критики заключается в том, что, в отличие от любой другой части Европы, в Венгрии средства массовой информации действительно полярны", - сказал Сийярто в интервью РИА Новости.
Он пояснил, что в Европе 98% СМИ – либеральные, остальные же придерживаются других взглядов.
"В Венгрии иначе. В Венгрии СМИ примерно поровну разделены на консервативные и либеральные. И это рассматривается Западом или либеральным мейнстримом как несвобода СМИ. Так что те, кто судит нас за (недостаток – ред.) свободы СМИ, вносят журналистов в санкционный список. Для меня это немного, скажем так, путанно", - указал министр, отвечая на вопрос о позиции Венгрии относительно санкций против российских журналистов.
ЕС в субботу ввел новые санкции против России, в том числе против журналистов и СМИ. В частности, под санкции попала медиагруппа "Россия сегодня", исполнительный директор медиагруппы Кирилл Вышинский, главный редактор агентства Regnum Марина Ахмедова, журналист Александр Коц, телеведущий, заместитель генерального директора Первого канала Кирилл Клейменов и замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов, телеведущий и первый заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Кондрашов, а также главный редактор телеканала "Россия 24" Евгений Бекасов. Также на территории ЕС было запрещено вещание телеканала RT Arabic и распространение материалов Sputnik на арабском языке.