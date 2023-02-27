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Российские авиакомпании смогут летать в Венесуэлу через Кубу
Российские авиакомпании смогут летать в Венесуэлу через Кубу - РИА Новости, 27.02.2023
Российские авиакомпании смогут летать в Венесуэлу через Кубу
Россия и Венесуэла договорились о "пятой свободе воздуха" для авиакомпаний: таким образом, перевозчик одного государства при следовании из своей страны в... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:30
2023-02-27T15:30
2023-02-27T15:30
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венесуэла
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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туризм
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия и Венесуэла договорились о "пятой свободе воздуха" для авиакомпаний: таким образом, перевозчик одного государства при следовании из своей страны в конечный пункт назначения сможет брать на борт пассажиров и грузы третьей страны, сообщает Росавиация. "Авиационными властями России и Венесуэлы в целях укрепления двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения достигнута договоренность о предоставлении авиакомпаниям двух стран права выполнять полеты с 5-й свободы воздуха", – говорится в телеграм-канале Росавиации. Российские авиакомпании смогут осуществлять полеты по маршруту Москва — Варадеро — Порламар и обратно. Венесуэльские – по маршруту Каракас — Гавана — Москва и обратно. Договоренность авиавластей действует до конца сезона IATA "Лето 2024". В зимнем сезоне 2022/2023 полеты между странами осуществляют авиакомпании Nordwind и Conviasa. Россиянам, прибывающим в Венесуэлу на срок до 90 дней, виза не нужна. Но потребуется сертификат о вакцинации (любой препарат) или отрицательный ПЦР-тест не старше 72 часов.
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новости - туризм, венесуэла, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная ассоциация воздушного транспорта, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Венесуэла, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная ассоциация воздушного транспорта, Туризм
Российские авиакомпании смогут летать в Венесуэлу через Кубу
Росавиация: Россия и Венесуэла договорились о пятой свободе воздуха для авиакомпаний