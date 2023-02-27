https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854571781.html

Эксперт рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы

Эксперт рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 27.02.2023

Эксперт рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы

Созданная вакцина от аллергии на пыльцу березы, которая сейчас проходит доклинические исследования, потребует три-пять инъекций, чтобы достичь защиту от... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:36

2023-02-27T12:36

2023-02-27T12:36

общество

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Созданная вакцина от аллергии на пыльцу березы, которая сейчас проходит доклинические исследования, потребует три-пять инъекций, чтобы достичь защиту от аллергии, в то время как существующие сейчас требуют 30 инъекций, сообщил заместитель директора по науке и инновациям Государственного научного центра "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства Игорь Шиловский. "Сейчас у нас проходят доклинические исследования… курс вакцинации.. полностью защищает от аллергии на пыльцу березы, а также от сходных аллергенов – это яблоко, персик и арахис… наши эксперименты показывают, что 3-5 инъекций приводят к защите от аллергии, в то время как классические вакцины на основе экстрактов требуются до 30 инъекций для достижения сопоставимого результата", - сказал Шиловский на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню иммунитета, который отмечается 1 марта, в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Шиловский отметил, что созданная вакцина не вызывает аллергических реакций, нетоксична, а стократная передозировка не вызовет негативных эффектов, то есть её можно использовать в более высоких дозах, что повысит эффективность. Эксперт уточнил, что сейчас растет заболеваемость некоторыми видами аллергий, в некоторых европейских странах заболеваемость аллергией может достигать до 30%, в России – около 10%. По прогнозам научных и медицинских учреждений, поделился замдиректора по науке и инновациям, к 2050 году в странах Европы каждый второй будет страдать от разных форм аллергии. "Такой рост заболеваемости аллергией связан с отсутствием профилактики аллергии. Учитывая такую ситуацию, мы сфокусировались на создании… вакцин, которые можно применять как раз… в профилактическом режиме, то есть, предотвратить развитие аллергии", - сказал Шиловский. Эксперт добавил, что вакцины, существующие сейчас, являются исключительно терапевтическими, а современные препараты, например, гистаминные, уменьшают только симптомы, не действуя на первопричину заболевания, "единственным патогенетическим способом лечения аллергии считается аллергенспецифическая иммунотерапия, сокращенно АСИТ". "Надеемся, что внедрение нашей разработки в клиническую практику позволит переломить ход роста заболеваемости в нашу пользу", - поделился Шиловский.

https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848792965.html

https://ria.ru/20230120/konvasel-1846293862.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия