https://ria.ru/20230227/vaktsina-1854571781.html
Эксперт рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы
Эксперт рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы - РИА Новости, 27.02.2023
Эксперт рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы
Созданная вакцина от аллергии на пыльцу березы, которая сейчас проходит доклинические исследования, потребует три-пять инъекций, чтобы достичь защиту от... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:36
2023-02-27T12:36
2023-02-27T12:36
общество
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Созданная вакцина от аллергии на пыльцу березы, которая сейчас проходит доклинические исследования, потребует три-пять инъекций, чтобы достичь защиту от аллергии, в то время как существующие сейчас требуют 30 инъекций, сообщил заместитель директора по науке и инновациям Государственного научного центра "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства Игорь Шиловский. "Сейчас у нас проходят доклинические исследования… курс вакцинации.. полностью защищает от аллергии на пыльцу березы, а также от сходных аллергенов – это яблоко, персик и арахис… наши эксперименты показывают, что 3-5 инъекций приводят к защите от аллергии, в то время как классические вакцины на основе экстрактов требуются до 30 инъекций для достижения сопоставимого результата", - сказал Шиловский на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню иммунитета, который отмечается 1 марта, в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Шиловский отметил, что созданная вакцина не вызывает аллергических реакций, нетоксична, а стократная передозировка не вызовет негативных эффектов, то есть её можно использовать в более высоких дозах, что повысит эффективность. Эксперт уточнил, что сейчас растет заболеваемость некоторыми видами аллергий, в некоторых европейских странах заболеваемость аллергией может достигать до 30%, в России – около 10%. По прогнозам научных и медицинских учреждений, поделился замдиректора по науке и инновациям, к 2050 году в странах Европы каждый второй будет страдать от разных форм аллергии. "Такой рост заболеваемости аллергией связан с отсутствием профилактики аллергии. Учитывая такую ситуацию, мы сфокусировались на создании… вакцин, которые можно применять как раз… в профилактическом режиме, то есть, предотвратить развитие аллергии", - сказал Шиловский. Эксперт добавил, что вакцины, существующие сейчас, являются исключительно терапевтическими, а современные препараты, например, гистаминные, уменьшают только симптомы, не действуя на первопричину заболевания, "единственным патогенетическим способом лечения аллергии считается аллергенспецифическая иммунотерапия, сокращенно АСИТ". "Надеемся, что внедрение нашей разработки в клиническую практику позволит переломить ход роста заболеваемости в нашу пользу", - поделился Шиловский.
https://ria.ru/20230131/vaktsina-1848792965.html
https://ria.ru/20230120/konvasel-1846293862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Эксперт рассказал о новой вакцине от аллергии на пыльцу березы
Созданная вакцина от аллергии на пыльцу березы потребует до пяти инъекций
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Созданная вакцина от аллергии на пыльцу березы, которая сейчас проходит доклинические исследования, потребует три-пять инъекций, чтобы достичь защиту от аллергии, в то время как существующие сейчас требуют 30 инъекций, сообщил заместитель директора по науке и инновациям Государственного научного центра "Институт иммунологии" Федерального медико-биологического агентства Игорь Шиловский.
"Сейчас у нас проходят доклинические исследования… курс вакцинации.. полностью защищает от аллергии на пыльцу березы, а также от сходных аллергенов – это яблоко, персик и арахис… наши эксперименты показывают, что 3-5 инъекций приводят к защите от аллергии, в то время как классические вакцины на основе экстрактов требуются до 30 инъекций для достижения сопоставимого результата", - сказал Шиловский на пресс-конференции, приуроченной к Всемирному дню иммунитета, который отмечается 1 марта, в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Шиловский отметил, что созданная вакцина не вызывает аллергических реакций, нетоксична, а стократная передозировка не вызовет негативных эффектов, то есть её можно использовать в более высоких дозах, что повысит эффективность. Эксперт уточнил, что сейчас растет заболеваемость некоторыми видами аллергий, в некоторых европейских странах заболеваемость аллергией может достигать до 30%, в России
– около 10%. По прогнозам научных и медицинских учреждений, поделился замдиректора по науке и инновациям, к 2050 году в странах Европы каждый второй будет страдать от разных форм аллергии.
"Такой рост заболеваемости аллергией связан с отсутствием профилактики аллергии. Учитывая такую ситуацию, мы сфокусировались на создании… вакцин, которые можно применять как раз… в профилактическом режиме, то есть, предотвратить развитие аллергии", - сказал Шиловский.
Эксперт добавил, что вакцины, существующие сейчас, являются исключительно терапевтическими, а современные препараты, например, гистаминные, уменьшают только симптомы, не действуя на первопричину заболевания, "единственным патогенетическим способом лечения аллергии считается аллергенспецифическая иммунотерапия, сокращенно АСИТ".
"Надеемся, что внедрение нашей разработки в клиническую практику позволит переломить ход роста заболеваемости в нашу пользу", - поделился Шиловский.