https://ria.ru/20230227/uygury-1854724938.html

Лукашенко обвинил США в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае

Лукашенко обвинил США в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае - РИА Новости, 28.02.2023

Лукашенко обвинил США в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США нагнетают ситуацию с положением уйгуров в КНР, чтобы разжечь гражданскую войну и ослабить Китай. РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-27T22:43

2023-02-27T22:43

2023-02-28T00:00

в мире

китай

белоруссия

сша

александр лукашенко

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США нагнетают ситуацию с положением уйгуров в КНР, чтобы разжечь гражданскую войну и ослабить Китай."Нагнетание ситуации, что там нет прав человека… Вот американцы придут и установят "демократию" уйгурам и помогут с правами человека… Чепуха это все. Только Китай сможет на своей территории всем народам дать право свободно жить и существовать. Только Китай своей мощью и политикой может обеспечить нормальное существование этих народов. Американцы просто через это хотят влезть, в данном случае - в Китай, и разжечь гражданскую войну. Им надо ослабить Китай", - сказал Лукашенко в интервью китайским СМИ, отрывок которого публикует в понедельник агентство Белта.Он добавил, что американцы ищут разные пути и точки, на которые они смогут нажимать и управлять отдельными государствами". "И не только государствами, а целыми регионами", - отметил Лукашенко.Однако, по словам президента Белоруссии, мир изменился, и сегодня даже у США не получится вести войны на всех фронтах.Он заявил, что "весь мир, люди рассчитывают, что Китай сможет уравновесить нынешнюю ситуацию и благодаря этому возникнет многополярный мир, к которому и Китай, и другие страны, независимые, суверенные страны, стремятся"."Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире: Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник США – это Китай, и американцы этого не скрывают", - сказал Лукашенко.Белорусский президент также заявил, что в Минске рады тому, что Китай, наконец-то начинает играть определяющую роль на планете."Думаю, что в ближайшую пятилетку Китай станет ведущей державой мира. Китай сегодня знаете кто хочет сдержать, остановить. Это невозможно. Китай сегодня никто сдержать не сможет, и остановить в том числе", - подчеркнул Лукашенко.

https://ria.ru/20230224/doklad-1854153285.html

https://ria.ru/20230221/knr-1853303729.html

китай

белоруссия

сша

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в мире, китай, белоруссия, сша, александр лукашенко