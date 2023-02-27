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Лукашенко обвинил США в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае - РИА Новости, 28.02.2023
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Лукашенко обвинил США в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае
Лукашенко обвинил США в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае - РИА Новости, 28.02.2023
Лукашенко обвинил США в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США нагнетают ситуацию с положением уйгуров в КНР, чтобы разжечь гражданскую войну и ослабить Китай. РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-27T22:43
2023-02-28T00:00
в мире
китай
белоруссия
сша
александр лукашенко
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США нагнетают ситуацию с положением уйгуров в КНР, чтобы разжечь гражданскую войну и ослабить Китай."Нагнетание ситуации, что там нет прав человека… Вот американцы придут и установят "демократию" уйгурам и помогут с правами человека… Чепуха это все. Только Китай сможет на своей территории всем народам дать право свободно жить и существовать. Только Китай своей мощью и политикой может обеспечить нормальное существование этих народов. Американцы просто через это хотят влезть, в данном случае - в Китай, и разжечь гражданскую войну. Им надо ослабить Китай", - сказал Лукашенко в интервью китайским СМИ, отрывок которого публикует в понедельник агентство Белта.Он добавил, что американцы ищут разные пути и точки, на которые они смогут нажимать и управлять отдельными государствами". "И не только государствами, а целыми регионами", - отметил Лукашенко.Однако, по словам президента Белоруссии, мир изменился, и сегодня даже у США не получится вести войны на всех фронтах.Он заявил, что "весь мир, люди рассчитывают, что Китай сможет уравновесить нынешнюю ситуацию и благодаря этому возникнет многополярный мир, к которому и Китай, и другие страны, независимые, суверенные страны, стремятся"."Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире: Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник США – это Китай, и американцы этого не скрывают", - сказал Лукашенко.Белорусский президент также заявил, что в Минске рады тому, что Китай, наконец-то начинает играть определяющую роль на планете."Думаю, что в ближайшую пятилетку Китай станет ведущей державой мира. Китай сегодня знаете кто хочет сдержать, остановить. Это невозможно. Китай сегодня никто сдержать не сможет, и остановить в том числе", - подчеркнул Лукашенко.
https://ria.ru/20230224/doklad-1854153285.html
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в мире, китай, белоруссия, сша, александр лукашенко
В мире, Китай, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
22:43 27.02.2023 (обновлено: 00:00 28.02.2023)
 
Лукашенко обвинил США в нагнетании ситуации с правами уйгуров в Китае

Лукашенко: США нагнетают ситуацию с правами уйгуров в КНР для разжигания гражданской войны

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США нагнетают ситуацию с положением уйгуров в КНР, чтобы разжечь гражданскую войну и ослабить Китай.
"Нагнетание ситуации, что там нет прав человека… Вот американцы придут и установят "демократию" уйгурам и помогут с правами человека… Чепуха это все. Только Китай сможет на своей территории всем народам дать право свободно жить и существовать. Только Китай своей мощью и политикой может обеспечить нормальное существование этих народов. Американцы просто через это хотят влезть, в данном случае - в Китай, и разжечь гражданскую войну. Им надо ослабить Китай", - сказал Лукашенко в интервью китайским СМИ, отрывок которого публикует в понедельник агентство Белта.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 16:23
МИД КНР в докладе выделил проблему разрыва между богатыми и бедными в США
Он добавил, что американцы ищут разные пути и точки, на которые они смогут нажимать и управлять отдельными государствами". "И не только государствами, а целыми регионами", - отметил Лукашенко.
Однако, по словам президента Белоруссии, мир изменился, и сегодня даже у США не получится вести войны на всех фронтах.
"Поэтому надо договариваться. Везде надо договариваться. У Японии, Кореи, Китая, России, Индии, других стран есть свои интересы. Даже в развивающейся Африке - у них свои интересы. Крупные страны должны их учитывать, а не проводить политику неоколониализма, как это пытается делать Запад в Африке. Мир должен развиваться только в этом ключе", - подчеркнул Лукашенко.
Он заявил, что "весь мир, люди рассчитывают, что Китай сможет уравновесить нынешнюю ситуацию и благодаря этому возникнет многополярный мир, к которому и Китай, и другие страны, независимые, суверенные страны, стремятся".
"Вы прекрасно понимаете ситуацию в мире: Китаю спокойной жизни не будет. Главный соперник США – это Китай, и американцы этого не скрывают", - сказал Лукашенко.
Белорусский президент также заявил, что в Минске рады тому, что Китай, наконец-то начинает играть определяющую роль на планете.
"Думаю, что в ближайшую пятилетку Китай станет ведущей державой мира. Китай сегодня знаете кто хочет сдержать, остановить. Это невозможно. Китай сегодня никто сдержать не сможет, и остановить в том числе", - подчеркнул Лукашенко.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 00:14
КНР упрекнула США в двойных стандартах при обсуждении ядерной проблемы КНДР
 
В миреКитайБелоруссияСШААлександр Лукашенко
 
 
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