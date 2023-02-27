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Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/uspekhi-1854561271.html
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении
Определенные успехи есть на Авдеевском направлении в ДНР, есть продвижение и существенное улучшение позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:10
2023-02-27T12:28
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Определенные успехи есть на Авдеевском направлении в ДНР, есть продвижение и существенное улучшение позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, авдеевское направление также является очень важным."Там тоже есть успехи. Там подразделения первого армейского корпуса, выполняя задачи, продвигаются и улучшают позиции", - сказал он в эфире "Россия 24".Он добавил, что рано говорить о населенных пунктах, но существенные улучшения уже зафиксированы.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854559659.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
12:10 27.02.2023 (обновлено: 12:28 27.02.2023)
 
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении

Пушилин: российские военные существенно улучшили позиции на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкТанк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости
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Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Определенные успехи есть на Авдеевском направлении в ДНР, есть продвижение и существенное улучшение позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, авдеевское направление также является очень важным.
"Там тоже есть успехи. Там подразделения первого армейского корпуса, выполняя задачи, продвигаются и улучшают позиции", - сказал он в эфире "Россия 24".
Он добавил, что рано говорить о населенных пунктах, но существенные улучшения уже зафиксированы.
Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
12:04Специальная военная операция на Украине
Пушилин заявил о появившейся возможности сжать кольцо вокруг Артемовска
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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