https://ria.ru/20230227/uspekhi-1854561271.html

Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении

Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.02.2023

Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении

Определенные успехи есть на Авдеевском направлении в ДНР, есть продвижение и существенное улучшение позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:10

2023-02-27T12:10

2023-02-27T12:28

специальная военная операция на украине

денис пушилин

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Определенные успехи есть на Авдеевском направлении в ДНР, есть продвижение и существенное улучшение позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, авдеевское направление также является очень важным."Там тоже есть успехи. Там подразделения первого армейского корпуса, выполняя задачи, продвигаются и улучшают позиции", - сказал он в эфире "Россия 24".Он добавил, что рано говорить о населенных пунктах, но существенные улучшения уже зафиксированы.

https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854559659.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф