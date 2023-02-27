https://ria.ru/20230227/uspekhi-1854561271.html
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении - РИА Новости, 27.02.2023
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении
Определенные успехи есть на Авдеевском направлении в ДНР, есть продвижение и существенное улучшение позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:10
2023-02-27T12:10
2023-02-27T12:28
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852335812_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4c8390691efb99330afd9a9d97ad0a69.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Определенные успехи есть на Авдеевском направлении в ДНР, есть продвижение и существенное улучшение позиций, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.По его словам, авдеевское направление также является очень важным."Там тоже есть успехи. Там подразделения первого армейского корпуса, выполняя задачи, продвигаются и улучшают позиции", - сказал он в эфире "Россия 24".Он добавил, что рано говорить о населенных пунктах, но существенные улучшения уже зафиксированы.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854559659.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852335812_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_3998894db8ec89a84a77f4058bfc8f05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис пушилин, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
12:10 27.02.2023 (обновлено: 12:28 27.02.2023)
Пушилин рассказал об успехах российских войск на Авдеевском направлении
Пушилин: российские военные существенно улучшили позиции на Авдеевском направлении