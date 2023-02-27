https://ria.ru/20230227/ukraina-1854722385.html

Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта

Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 27.02.2023

Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелой обстановке для ВСУ по всей линии фронта. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T22:10

2023-02-27T22:10

2023-02-27T22:55

специальная военная операция на украине

украина

артемовск

в мире

гур минобороны украины

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелой обстановке для ВСУ по всей линии фронта.По словам замминистра, наибольшие трудности для украинских военных представляет Артемовское направление. Она отметила, что российские подразделения в этой местности наращивают интенсивность штурмовых действий, при этом якобы используя "тактику истощения и тотального разрушения".Ранее сегодня сообщалось, что подразделения "Вагнера" взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Уточняется, что они также зашли в район Ильиновка. В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сейчас сложились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске. По его словам, бойцы "Группы Вагнера" освободили Ягодное и Берховку неподалеку от города, что позволило выйти к населенным пунктам Хромово и Богдановка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

артемовск

донецкая народная республика

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украина, артемовск, в мире, гур минобороны украины, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины