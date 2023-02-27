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Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854722385.html
Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта
Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 27.02.2023
Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелой обстановке для ВСУ по всей линии фронта. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T22:10
2023-02-27T22:55
специальная военная операция на украине
украина
артемовск
в мире
гур минобороны украины
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелой обстановке для ВСУ по всей линии фронта.По словам замминистра, наибольшие трудности для украинских военных представляет Артемовское направление. Она отметила, что российские подразделения в этой местности наращивают интенсивность штурмовых действий, при этом якобы используя "тактику истощения и тотального разрушения".Ранее сегодня сообщалось, что подразделения "Вагнера" взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Уточняется, что они также зашли в район Ильиновка. В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сейчас сложились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске. По его словам, бойцы "Группы Вагнера" освободили Ягодное и Берховку неподалеку от города, что позволило выйти к населенным пунктам Хромово и Богдановка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
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украина
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украина, артемовск, в мире, гур минобороны украины, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Артемовск, В мире, ГУР Минобороны Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
22:10 27.02.2023 (обновлено: 22:55 27.02.2023)
 
Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта

Замглавы Минобороны Украины Маляр сообщила о сложном положении ВСУ на всей линии фронта

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелой обстановке для ВСУ по всей линии фронта.

"Если коротко и простыми словами, то ситуация на фронте сложная", — написала она в Telegram-канале.

По словам замминистра, наибольшие трудности для украинских военных представляет Артемовское направление. Она отметила, что российские подразделения в этой местности наращивают интенсивность штурмовых действий, при этом якобы используя "тактику истощения и тотального разрушения".
Ранее сегодня сообщалось, что подразделения "Вагнера" взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Уточняется, что они также зашли в район Ильиновка.
В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сейчас сложились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске. По его словам, бойцы "Группы Вагнера" освободили Ягодное и Берховку неподалеку от города, что позволило выйти к населенным пунктам Хромово и Богдановка.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАртемовскВ миреГУР Минобороны УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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