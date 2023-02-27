https://ria.ru/20230227/ukraina-1854722385.html
Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта
Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта - РИА Новости, 27.02.2023
Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелой обстановке для ВСУ по всей линии фронта. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T22:10
2023-02-27T22:10
2023-02-27T22:55
специальная военная операция на украине
украина
артемовск
в мире
гур минобороны украины
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о тяжелой обстановке для ВСУ по всей линии фронта.По словам замминистра, наибольшие трудности для украинских военных представляет Артемовское направление. Она отметила, что российские подразделения в этой местности наращивают интенсивность штурмовых действий, при этом якобы используя "тактику истощения и тотального разрушения".Ранее сегодня сообщалось, что подразделения "Вагнера" взяли под контроль микрорайон Ступки на севере Артемовска. Уточняется, что они также зашли в район Ильиновка. В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что сейчас сложились благоприятные обстоятельства для окружения противника в Артемовске. По его словам, бойцы "Группы Вагнера" освободили Ягодное и Берховку неподалеку от города, что позволило выйти к населенным пунктам Хромово и Богдановка.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За населенный пункт идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, артемовск, в мире, гур минобороны украины, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Артемовск, В мире, ГУР Минобороны Украины, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
22:10 27.02.2023 (обновлено: 22:55 27.02.2023)
Минобороны Украины сообщило о сложной ситуации на всей линии фронта
Замглавы Минобороны Украины Маляр сообщила о сложном положении ВСУ на всей линии фронта