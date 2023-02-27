https://ria.ru/20230227/ukraina-1854707778.html

Офис Зеленского предрек Украине исчезновение

Офис Зеленского предрек Украине исчезновение - РИА Новости, 27.02.2023

Офис Зеленского предрек Украине исчезновение

Украина может исчезнуть как государство без выхода на границы 1991 года, заявил советник офиса президента республики Михаил Подоляк. Его цитирует газета... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T20:25

2023-02-27T20:25

2023-02-27T22:09

политика

украина

россия

владимир зеленский

михаил подоляк

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина может исчезнуть как государство без выхода на границы 1991 года, заявил советник офиса президента республики Михаил Подоляк. Его цитирует газета "Страна.ua".Подоляк добавил, что украинцы должны быть готовы продолжить боевые действия.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах Киева захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД страны Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции. По его словам, проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом.В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".

https://ria.ru/20230227/ugrozy-1854648711.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк