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Офис Зеленского предрек Украине исчезновение - РИА Новости, 27.02.2023
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Офис Зеленского предрек Украине исчезновение
Офис Зеленского предрек Украине исчезновение - РИА Новости, 27.02.2023
Офис Зеленского предрек Украине исчезновение
Украина может исчезнуть как государство без выхода на границы 1991 года, заявил советник офиса президента республики Михаил Подоляк. Его цитирует газета... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T20:25
2023-02-27T22:09
политика
украина
россия
владимир зеленский
михаил подоляк
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина может исчезнуть как государство без выхода на границы 1991 года, заявил советник офиса президента республики Михаил Подоляк. Его цитирует газета "Страна.ua".Подоляк добавил, что украинцы должны быть готовы продолжить боевые действия.Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах Киева захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД страны Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции. По его словам, проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом.В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
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политика, украина, россия, владимир зеленский, михаил подоляк
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк
20:25 27.02.2023 (обновлено: 22:09 27.02.2023)
 
Офис Зеленского предрек Украине исчезновение

Подоляк допустил прекращение существования Украины как государства

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСоветник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Украина может исчезнуть как государство без выхода на границы 1991 года, заявил советник офиса президента республики Михаил Подоляк. Его цитирует газета "Страна.ua".
"Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет. Люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать", — считает он.
Подоляк добавил, что украинцы должны быть готовы продолжить боевые действия.
Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах Киева захватить Крым и Донбасс. В начале февраля врио главы МВД страны Игорь Клименко сообщил, что киевские власти начали формировать штурмовые бригады для этой операции. По его словам, проект получил название "Гвардия наступления". Предполагается, что основу подразделений будут составлять действующие и бывшие военные, пограничники и полицейские со значительным боевым опытом.
В России такие попытки называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы попросту невозможно. Как подчеркивал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия, "запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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