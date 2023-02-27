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Глава Минфина США объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.02.2023
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Глава Минфина США объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов
Глава Минфина США объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.02.2023
Глава Минфина США объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов
США передали Украине первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов, сообщила в ходе... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T19:40
2023-02-27T19:51
министерство финансов сша
киев
цены на нефть
сша
украина
владимир зеленский
бриджит бринк
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США передали Украине первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов, сообщила в ходе визита в Киев глава министерства финансов США Джанет Йеллен.Как сообщил минфин по итогам состоявшейся встречи Йеллен с Владимиром Зеленским, стороны обсудили оказываемую США экономическую помощь, "включая транш в размере 1,25 миллиарда долларов из общего пакета бюджетной помощи в размере 9,9 миллиарда долларов, которая будет предоставлена до конце третьего квартала 2023 года".По данным министра финансов США, до настоящего времени Вашингтон предоставил Киеву свыше 14 миллиардов экономической помощи, а "в предстоящие месяцы будет выделено еще более 8 миллиардов долларов экономической помощи".Йеллен заверила Зеленского, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.Зеленский в понедельник заявил, что провел в Киеве "важную" встречу с министром финансов США. На встрече также присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.
https://ria.ru/20230227/frantsiya-1854599311.html
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министерство финансов сша, киев, цены на нефть, сша, украина, владимир зеленский, бриджит бринк, джанет йеллен
Министерство финансов США, Киев, Цены на нефть, США, Украина, Владимир Зеленский, Бриджит Бринк, Джанет Йеллен
19:40 27.02.2023 (обновлено: 19:51 27.02.2023)
 
Глава Минфина США объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов

Глава Минфина США Йеллен объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов помощи

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США передали Украине первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов, сообщила в ходе визита в Киев глава министерства финансов США Джанет Йеллен.
Как сообщил минфин по итогам состоявшейся встречи Йеллен с Владимиром Зеленским, стороны обсудили оказываемую США экономическую помощь, "включая транш в размере 1,25 миллиарда долларов из общего пакета бюджетной помощи в размере 9,9 миллиарда долларов, которая будет предоставлена до конце третьего квартала 2023 года".
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Вчера, 14:07
Франция продолжит оказывать помощь Украине
По данным министра финансов США, до настоящего времени Вашингтон предоставил Киеву свыше 14 миллиардов экономической помощи, а "в предстоящие месяцы будет выделено еще более 8 миллиардов долларов экономической помощи".
Йеллен заверила Зеленского, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.
Зеленский в понедельник заявил, что провел в Киеве "важную" встречу с министром финансов США. На встрече также присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.
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Министерство финансов СШАКиевЦены на нефтьСШАУкраинаВладимир ЗеленскийБриджит БринкДжанет Йеллен
 
 
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