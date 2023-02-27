https://ria.ru/20230227/ukraina-1854702209.html

Глава Минфина США объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов

Глава Минфина США объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов - РИА Новости, 27.02.2023

Глава Минфина США объявила о передаче Украине 1,25 миллиарда долларов

США передали Украине первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов, сообщила в ходе... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T19:40

2023-02-27T19:40

2023-02-27T19:51

министерство финансов сша

киев

цены на нефть

сша

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владимир зеленский

бриджит бринк

джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. США передали Украине первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов, сообщила в ходе визита в Киев глава министерства финансов США Джанет Йеллен.Как сообщил минфин по итогам состоявшейся встречи Йеллен с Владимиром Зеленским, стороны обсудили оказываемую США экономическую помощь, "включая транш в размере 1,25 миллиарда долларов из общего пакета бюджетной помощи в размере 9,9 миллиарда долларов, которая будет предоставлена до конце третьего квартала 2023 года".По данным министра финансов США, до настоящего времени Вашингтон предоставил Киеву свыше 14 миллиардов экономической помощи, а "в предстоящие месяцы будет выделено еще более 8 миллиардов долларов экономической помощи".Йеллен заверила Зеленского, что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.Зеленский в понедельник заявил, что провел в Киеве "важную" встречу с министром финансов США. На встрече также присутствовала посол США на Украине Бриджит Бринк.

https://ria.ru/20230227/frantsiya-1854599311.html

https://ria.ru/20230227/udary-1854602820.html

киев

сша

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министерство финансов сша, киев, цены на нефть, сша, украина, владимир зеленский, бриджит бринк, джанет йеллен