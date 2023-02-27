https://ria.ru/20230227/ukraina-1854647048.html

В ВВС Украины заявили, что с 1991 года не получали новых самолетов

В ВВС Украины заявили, что с 1991 года не получали новых самолетов - РИА Новости, 27.02.2023

В ВВС Украины заявили, что с 1991 года не получали новых самолетов

Военно-воздушные силы Украины с 1991 года не получили ни одного нового самолета, заявил в понедельник советник командования украинских ВВС Юрий Игнат. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T16:47

2023-02-27T16:47

2023-02-27T17:13

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Военно-воздушные силы Украины с 1991 года не получили ни одного нового самолета, заявил в понедельник советник командования украинских ВВС Юрий Игнат. Ранее Игнат заявлял, что для обороны украинского неба необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16. Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что исключает сейчас передачу украинцам американских истребителей F-16, потому что те им не нужны. На что глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол заявил, что вопрос о поставках не снят с повестки. "К сожалению, мы не получили ни одного самолета с 1991 года, если быть откровенным. Не все делалось для войск, особенно для воздушных сил. Фактически мы имеем самый младший самолет Су-27 1991 года, который является ровесником украинской независимости. Это объясняю иностранным журналистам, которые спрашивают, зачем нам самолеты F-16. Да потому что самолеты вдвое старше наших пилотов, нам нужны крылья", - сказал Игнат в эфире телеканала "Рада". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230219/istrebiteli-1853009712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, ввс украины