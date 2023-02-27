https://ria.ru/20230227/ukraina-1854613656.html

В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине

В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2023

В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине

В Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T15:17

2023-02-27T15:17

2023-02-27T16:06

в мире

украина

россия

евросоюз

жозеп боррель

киев

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой, сообщила газета Financial Times.По данным газеты, даже политиков стран — членов ЕС, выступающих за поддержку Украины, удивили слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о планах Европейского фонда профинансировать поставку истребителей для ВСУ.Боррель сообщал, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе. Он призвал быстрее поставлять вооружения Украине.Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854607876.html

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в мире, украина, россия, евросоюз, жозеп боррель, киев