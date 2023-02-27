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В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине
В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине - РИА Новости, 27.02.2023
В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине
В Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой, сообщила газета Financial Times. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:17
2023-02-27T16:06
в мире
украина
россия
евросоюз
жозеп боррель
киев
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой, сообщила газета Financial Times.По данным газеты, даже политиков стран — членов ЕС, выступающих за поддержку Украины, удивили слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о планах Европейского фонда профинансировать поставку истребителей для ВСУ.Боррель сообщал, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе. Он призвал быстрее поставлять вооружения Украине.Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.
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в мире, украина, россия, евросоюз, жозеп боррель, киев
В мире, Украина, Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Киев
15:17 27.02.2023 (обновлено: 16:06 27.02.2023)
 
В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине

FT: дипломаты Евросоюза сомневаются в достижении мира на Украине из-за поставок оружия

© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты немецкой армии загружают танк Leopard 2
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой, сообщила газета Financial Times.

"Некоторые дипломаты Европейского союза также в частном порядке усомнились, соответствует ли поставка оружия для конфликта заявленной миссии Европейского фонда мира "поддерживать мир и предотвращать конфликты", — говорится в публикации.

По данным газеты, даже политиков стран — членов ЕС, выступающих за поддержку Украины, удивили слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о планах Европейского фонда профинансировать поставку истребителей для ВСУ.
Боррель сообщал, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе. Он призвал быстрее поставлять вооружения Украине.
Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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