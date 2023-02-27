15:17 27.02.2023 (обновлено: 16:06 27.02.2023)
В ЕС испугались последствия поставок оружия Украине
FT: дипломаты Евросоюза сомневаются в достижении мира на Украине из-за поставок оружия
© AP Photo / Mindaugas KulbisСолдаты немецкой армии загружают танк Leopard 2
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Солдаты немецкой армии загружают танк Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Евросоюзе нарастают опасения, что поставки оружия Киеву не способствуют началу мирных переговоров с Москвой, сообщила газета Financial Times.
"Некоторые дипломаты Европейского союза также в частном порядке усомнились, соответствует ли поставка оружия для конфликта заявленной миссии Европейского фонда мира "поддерживать мир и предотвращать конфликты", — говорится в публикации.
По данным газеты, даже политиков стран — членов ЕС, выступающих за поддержку Украины, удивили слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о планах Европейского фонда профинансировать поставку истребителей для ВСУ.
Боррель сообщал, что в начале марта на совещании с министрами обороны представит конкретные предложения по наращиванию производства боеприпасов в Евросоюзе. Он призвал быстрее поставлять вооружения Украине.
Россия направила странам Североатлантического альянса ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы, которые содержат боеприпасы, станут законной целью для российской армии.