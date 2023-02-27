https://ria.ru/20230227/ukraina-1854607876.html

СМИ: Запад при военном провале Украины принудит ее к переговорам с Россией

СМИ: Запад при военном провале Украины принудит ее к переговорам с Россией - РИА Новости, 27.02.2023

СМИ: Запад при военном провале Украины принудит ее к переговорам с Россией

Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, если до осени украинские войска не смогут достигнуть значимых успехов,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:43

2023-02-27T14:43

2023-02-27T14:43

специальная военная операция на украине

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украина

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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, если до осени украинские войска не смогут достигнуть значимых успехов, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США. Отмечается, что Запад на словах хочет поддерживать Украину, сколько это понадобится, однако "за кулисами" уже идет речь о "военном ультиматуме" для Владимира Зеленского. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры. По данным Bild, Париж и Берлин данным способом пытались на собственном историческом примере донести до Киева мысль, что заклятые враги, как некогда Германия и Франция, могут сесть за стол переговоров.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854583600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, украина, россия