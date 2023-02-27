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СМИ: Запад при военном провале Украины принудит ее к переговорам с Россией - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854607876.html
СМИ: Запад при военном провале Украины принудит ее к переговорам с Россией
СМИ: Запад при военном провале Украины принудит ее к переговорам с Россией - РИА Новости, 27.02.2023
СМИ: Запад при военном провале Украины принудит ее к переговорам с Россией
Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, если до осени украинские войска не смогут достигнуть значимых успехов,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:43
2023-02-27T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
россия
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, если до осени украинские войска не смогут достигнуть значимых успехов, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США. Отмечается, что Запад на словах хочет поддерживать Украину, сколько это понадобится, однако "за кулисами" уже идет речь о "военном ультиматуме" для Владимира Зеленского. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры. По данным Bild, Париж и Берлин данным способом пытались на собственном историческом примере донести до Киева мысль, что заклятые враги, как некогда Германия и Франция, могут сесть за стол переговоров.
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854583600.html
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в мире, германия, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Россия
14:43 27.02.2023
 
СМИ: Запад при военном провале Украины принудит ее к переговорам с Россией

Bild: Запад хочет принудить Украину к переговорам с Россией в случае военного провала

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, если до осени украинские войска не смогут достигнуть значимых успехов, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США.
"С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится", - пишет издание.
Отмечается, что Запад на словах хочет поддерживать Украину, сколько это понадобится, однако "за кулисами" уже идет речь о "военном ультиматуме" для Владимира Зеленского.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры.
По данным Bild, Париж и Берлин данным способом пытались на собственном историческом примере донести до Киева мысль, что заклятые враги, как некогда Германия и Франция, могут сесть за стол переговоров.
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