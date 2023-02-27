СМИ: Запад при военном провале Украины принудит ее к переговорам с Россией
Bild: Запад хочет принудить Украину к переговорам с Россией в случае военного провала
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, если до осени украинские войска не смогут достигнуть значимых успехов, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США.
"С помощью нового оружия Украине хотят дать шанс отбить до осени больше занятых территорий. Если контрнаступления провалятся, давление на Киев с целью переговоров с Кремлем усилится", - пишет издание.
Отмечается, что Запад на словах хочет поддерживать Украину, сколько это понадобится, однако "за кулисами" уже идет речь о "военном ультиматуме" для Владимира Зеленского.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники в Германии, Франции и Великобритании сообщала, что эти страны продвигают идею заключения оборонного пакта с Украиной и пытаются содействовать тому, чтобы Киев начал мирные переговоры с Москвой. Отмечалось, что в рамках пакта страны рассматривают возможность предоставления Киеву более тесных связей с НАТО, более широкого доступа к современному военному оборудованию, оружию и боеприпасам после окончания конфликта. Такое соглашение рассматривается как способ побудить Киев начать переговоры.
По данным Bild, Париж и Берлин данным способом пытались на собственном историческом примере донести до Киева мысль, что заклятые враги, как некогда Германия и Франция, могут сесть за стол переговоров.
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