https://ria.ru/20230227/ukraina-1854606729.html

ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций у Хмельницкого

ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций у Хмельницкого - РИА Новости, 27.02.2023

ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций у Хмельницкого

Российские военные нанесли удар по украинскому оперативному центру спецопераций "Запад" возле Хмельницкого, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:38

2023-02-27T14:38

2023-02-27T16:58

специальная военная операция на украине

в мире

хмельницкий (город)

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинскому оперативному центру спецопераций "Запад" возле Хмельницкого, сообщило Минобороны.Кроме того, в районе Новомарково на территории Донецкой Народной Республики удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Российские военные также успешно нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ возле Червоного в Запорожской области, Снигиревки в Николаевской области и Артемовска в ДНР. Помимо этого, в районе Бровар в Киевской области удалось поразить украинский центр радиоэлектронной разведки. Возле Доброполья в ДНР российские подразделения ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также пять беспилотников на территории ЛНР, ДНР и Херсонской области. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

донецкая народная республика

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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