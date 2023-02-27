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ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций у Хмельницкого - РИА Новости, 27.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854606729.html
ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций у Хмельницкого
ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций у Хмельницкого - РИА Новости, 27.02.2023
ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций у Хмельницкого
Российские военные нанесли удар по украинскому оперативному центру спецопераций "Запад" возле Хмельницкого, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:38
2023-02-27T16:58
специальная военная операция на украине
в мире
хмельницкий (город)
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинскому оперативному центру спецопераций "Запад" возле Хмельницкого, сообщило Минобороны.Кроме того, в районе Новомарково на территории Донецкой Народной Республики удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Российские военные также успешно нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ возле Червоного в Запорожской области, Снигиревки в Николаевской области и Артемовска в ДНР. Помимо этого, в районе Бровар в Киевской области удалось поразить украинский центр радиоэлектронной разведки. Возле Доброполья в ДНР российские подразделения ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6. Средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также пять беспилотников на территории ЛНР, ДНР и Херсонской области. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
хмельницкий (город)
россия
украина
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в мире, хмельницкий (город), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкий (город), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
14:38 27.02.2023 (обновлено: 16:58 27.02.2023)
 
ВС России поразили украинский оперативный центр спецопераций у Хмельницкого

Минобороны: ВС России поразили оперативный центр спецопераций ВСУ в районе Хмельницкого

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащий в кабине управления ОТРК "Искандер" в зоне спецоперации
Военнослужащий в кабине управления ОТРК Искандер в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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Военнослужащий в кабине управления ОТРК "Искандер" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по украинскому оперативному центру спецопераций "Запад" возле Хмельницкого, сообщило Минобороны.

"В районе города Хмельницкий поражен оперативный центр специальных операций "Запад", — говорится в сводке.

Кроме того, в районе Новомарково на территории Донецкой Народной Республики удалось уничтожить радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. Российские военные также успешно нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ возле Червоного в Запорожской области, Снигиревки в Николаевской области и Артемовска в ДНР.
Помимо этого, в районе Бровар в Киевской области удалось поразить украинский центр радиоэлектронной разведки. Возле Доброполья в ДНР российские подразделения ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6.
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили четыре реактивных снаряда РСЗО HIMARS, а также пять беспилотников на территории ЛНР, ДНР и Херсонской области. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 173 районах.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХмельницкий (город)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир Путин
 
 
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