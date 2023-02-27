https://ria.ru/20230227/ukraina-1854592680.html

В Раде предложили признать ВКС и ВМФ России террористическими организациями

В Раде предложили признать ВКС и ВМФ России террористическими организациями - РИА Новости, 27.02.2023

В Раде предложили признать ВКС и ВМФ России террористическими организациями

Проект постановления о признании воздушно-космических сил и военно-морского флота России террористическими организациями зарегистрирован в понедельник на сайте... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:37

2023-02-27T13:37

2023-02-27T13:37

специальная военная операция на украине

россия

украина

верховная рада украины

партия "батькивщина"

в мире

воздушно-космические силы россии

вмф рф

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проект постановления о признании воздушно-космических сил и военно-морского флота России террористическими организациями зарегистрирован в понедельник на сайте украинского парламента. Среди его инициаторов депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Максим Березин, Руслан Горбенко, Ольга Руденко, Евгения Кравчук, Николай Задорожный, от партии "Батькивщина" - Василий Цымбалюк. При этом текст проекта постановления "О признании воздушно-космических сил и военно-морского флота России террористическими организациями" на сайте Верховной рады пока отсутствует. Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

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