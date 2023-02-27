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В Раде предложили признать ВКС и ВМФ России террористическими организациями - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/ukraina-1854592680.html
В Раде предложили признать ВКС и ВМФ России террористическими организациями
В Раде предложили признать ВКС и ВМФ России террористическими организациями - РИА Новости, 27.02.2023
В Раде предложили признать ВКС и ВМФ России террористическими организациями
Проект постановления о признании воздушно-космических сил и военно-морского флота России террористическими организациями зарегистрирован в понедельник на сайте... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:37
2023-02-27T13:37
специальная военная операция на украине
россия
украина
верховная рада украины
партия "батькивщина"
в мире
воздушно-космические силы россии
вмф рф
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проект постановления о признании воздушно-космических сил и военно-морского флота России террористическими организациями зарегистрирован в понедельник на сайте украинского парламента. Среди его инициаторов депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Максим Березин, Руслан Горбенко, Ольга Руденко, Евгения Кравчук, Николай Задорожный, от партии "Батькивщина" - Василий Цымбалюк. При этом текст проекта постановления "О признании воздушно-космических сил и военно-морского флота России террористическими организациями" на сайте Верховной рады пока отсутствует. Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия, украина, верховная рада украины, партия "батькивщина", в мире, воздушно-космические силы россии, вмф рф, ситуация в днр и лнр, партия "слуга народа"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина", В мире, Воздушно-космические силы России, ВМФ РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Партия "Слуга народа"
13:37 27.02.2023
 
В Раде предложили признать ВКС и ВМФ России террористическими организациями

Депутаты Рады внесли проект признания ВКС и ВМФ России террористическими организациями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проект постановления о признании воздушно-космических сил и военно-морского флота России террористическими организациями зарегистрирован в понедельник на сайте украинского парламента.
Среди его инициаторов депутаты от партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых, Максим Березин, Руслан Горбенко, Ольга Руденко, Евгения Кравчук, Николай Задорожный, от партии "Батькивщина" - Василий Цымбалюк. При этом текст проекта постановления "О признании воздушно-космических сил и военно-морского флота России террористическими организациями" на сайте Верховной рады пока отсутствует.
Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября 2022, 21:52Специальная военная операция на Украине
Слуцкий призвал признать Украину террористическим государством
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"В миреВоздушно-космические силы РоссииВМФ РФСитуация в ДНР и ЛНРПартия "Слуга народа"
 
 
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