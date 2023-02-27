13:09 27.02.2023 (обновлено: 14:44 27.02.2023)
В Китае назвали настоящих хозяев Украины
Обозреватель SCMP Алекс Ло заявил, что все шаги Украины диктуют Вашингтон и Брюссель
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написал обозреватель Алекс Ло в статье для китайского издания South China Morning Post.
"Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине", — отметил автор материала.
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Он утверждает, что на решение Киева отказаться от китайских мирных инициатив непосредственно повлияли США и Евросоюз.
"Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооруженного конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель. То, что начиналось как наступление одной стороны, превратилось в опосредованную войну другой стороны", — продолжил Ло.
По мнению обозревателя, Западу нет дела до украинцев, поскольку они для него лишь пушечное мясо, и их используют как инструмент для борьбы с Россией. Именно поэтому США и страны Европы так рады продолжать вооружать Украину еще большим количеством оружия вместо того, чтобы предложить начать процесс мирных переговоров.
"Темпы боевых действий, направление ударов и территориальный охват — ничего из этого Украина уже не решает. Право принимать решения у нее отняли. С ней могут проконсультироваться, но принимать решения она не может. Пока украинские руководители готовы с энтузиазмом воевать, к ним будут относиться как к героям. Но у них уже нет той самостоятельности, какой они обладали в начале конфликта", — подытожил журналист.
Двадцать четвертого февраля китайское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
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