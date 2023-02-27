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В Китае назвали настоящих хозяев Украины - РИА Новости, 27.02.2023
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В Китае назвали настоящих хозяев Украины
В Китае назвали настоящих хозяев Украины - РИА Новости, 27.02.2023
В Китае назвали настоящих хозяев Украины
Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написал обозреватель Алекс Ло в РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:09
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в мире
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киев
китай
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написал обозреватель Алекс Ло в статье для китайского издания South China Morning Post."Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине", — отметил автор материала.Он утверждает, что на решение Киева отказаться от китайских мирных инициатив непосредственно повлияли США и Евросоюз.По мнению обозревателя, Западу нет дела до украинцев, поскольку они для него лишь пушечное мясо, и их используют как инструмент для борьбы с Россией. Именно поэтому США и страны Европы так рады продолжать вооружать Украину еще большим количеством оружия вместо того, чтобы предложить начать процесс мирных переговоров.Двадцать четвертого февраля китайское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, китай, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Китай, Владимир Зеленский
13:09 27.02.2023 (обновлено: 14:44 27.02.2023)
 
В Китае назвали настоящих хозяев Украины

Обозреватель SCMP Алекс Ло заявил, что все шаги Украины диктуют Вашингтон и Брюссель

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написал обозреватель Алекс Ло в статье для китайского издания South China Morning Post.
"Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине", — отметил автор материала.
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Он утверждает, что на решение Киева отказаться от китайских мирных инициатив непосредственно повлияли США и Евросоюз.

"Киев уже ничего не определяет: ни цели этого вооруженного конфликта, ни его характер, ни его предназначение. Все это диктуют ему Вашингтон и Брюссель. То, что начиналось как наступление одной стороны, превратилось в опосредованную войну другой стороны", — продолжил Ло.

По мнению обозревателя, Западу нет дела до украинцев, поскольку они для него лишь пушечное мясо, и их используют как инструмент для борьбы с Россией. Именно поэтому США и страны Европы так рады продолжать вооружать Украину еще большим количеством оружия вместо того, чтобы предложить начать процесс мирных переговоров.

"Темпы боевых действий, направление ударов и территориальный охват — ничего из этого Украина уже не решает. Право принимать решения у нее отняли. С ней могут проконсультироваться, но принимать решения она не может. Пока украинские руководители готовы с энтузиазмом воевать, к ним будут относиться как к героям. Но у них уже нет той самостоятельности, какой они обладали в начале конфликта", — подытожил журналист.

Двадцать четвертого февраля китайское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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