https://ria.ru/20230227/ukraina-1854583600.html

В Китае назвали настоящих хозяев Украины

В Китае назвали настоящих хозяев Украины - РИА Новости, 27.02.2023

В Китае назвали настоящих хозяев Украины

Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написал обозреватель Алекс Ло в РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T13:09

2023-02-27T13:09

2023-02-27T14:44

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украина

киев

китай

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Отвергнув предложенный Китаем мирный план по Украине, Соединенные Штаты и Евросоюз показали, кто на самом деле управляет Киевом, написал обозреватель Алекс Ло в статье для китайского издания South China Morning Post."Теперь мы знаем, кто заказывает музыку на Украине", — отметил автор материала.Он утверждает, что на решение Киева отказаться от китайских мирных инициатив непосредственно повлияли США и Евросоюз.По мнению обозревателя, Западу нет дела до украинцев, поскольку они для него лишь пушечное мясо, и их используют как инструмент для борьбы с Россией. Именно поэтому США и страны Европы так рады продолжать вооружать Украину еще большим количеством оружия вместо того, чтобы предложить начать процесс мирных переговоров.Двадцать четвертого февраля китайское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте заявление по политическому урегулированию кризиса на Украине, содержащее 12 пунктов. Среди основных тезисов Пекина: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854518613.html

https://ria.ru/20230227/zelenskiy-1854514591.html

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в мире, украина, киев, китай, владимир зеленский