https://ria.ru/20230227/ukraina-1854524110.html

Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики

Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики - РИА Новости, 27.02.2023

Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что почти у половины убитых бойцов противника находят психотропные вещества. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:37

2023-02-27T10:37

2023-02-27T11:27

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чвк "вагнер"

евгений пригожин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что почти у половины убитых бойцов противника находят психотропные вещества. "Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии", - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы. По его словам, украинский военный, оказавшийся в плену группы "Вагнер", рассказал об экспериментах зарубежных кураторов, которые ставятся над украинскими военными для снижения болевых порогов и создания "универсального солдата" с помощью медикаментозного воздействия. Кроме того, Пригожин сообщил об использовании противником боеприпасов с "соединениями фосфора", "отравляющих веществ в порошкообразных и газообразных формах", которые украинская сторона сбрасывает с беспилотников.

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, чвк "вагнер", евгений пригожин, ситуация в днр и лнр