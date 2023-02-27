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Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики - РИА Новости, 27.02.2023
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Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики
Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики - РИА Новости, 27.02.2023
Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что почти у половины убитых бойцов противника находят психотропные вещества. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:37
2023-02-27T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
чвк "вагнер"
евгений пригожин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что почти у половины убитых бойцов противника находят психотропные вещества. "Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии", - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы. По его словам, украинский военный, оказавшийся в плену группы "Вагнер", рассказал об экспериментах зарубежных кураторов, которые ставятся над украинскими военными для снижения болевых порогов и создания "универсального солдата" с помощью медикаментозного воздействия. Кроме того, Пригожин сообщил об использовании противником боеприпасов с "соединениями фосфора", "отравляющих веществ в порошкообразных и газообразных формах", которые украинская сторона сбрасывает с беспилотников.
https://ria.ru/20230203/plennyy-1849408201.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, чвк "вагнер", евгений пригожин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, ЧВК "Вагнер", Евгений Пригожин, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:37 27.02.2023 (обновлено: 11:27 27.02.2023)
 
Пригожин заявил, что у половины убитых боевиков ВСУ находят наркотики

Пригожин: почти у половины убитых украинских боевиков находят психотропные вещества

© AP Photo / LibkosУкраинские военные переносят раненого в Артемовске
Украинские военные переносят раненого в Артемовске - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные переносят раненого в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что почти у половины убитых бойцов противника находят психотропные вещества.
"Почти 50% убитых бойцов ВСУ имеют на себе различные таблетки, соли, амфетамин и так далее. Поэтому психотропные вещества, которые позволяют бойцам ВСУ снизить болевые пороги, повысить активность, а также снизить степень страха, широко распространены в украинской армии", - приводятся слова Пригожина в Telegram-канале его пресс-службы.
По его словам, украинский военный, оказавшийся в плену группы "Вагнер", рассказал об экспериментах зарубежных кураторов, которые ставятся над украинскими военными для снижения болевых порогов и создания "универсального солдата" с помощью медикаментозного воздействия. Кроме того, Пригожин сообщил об использовании противником боеприпасов с "соединениями фосфора", "отравляющих веществ в порошкообразных и газообразных формах", которые украинская сторона сбрасывает с беспилотников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияЧВК "Вагнер"Евгений ПригожинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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