https://ria.ru/20230227/ukraina-1854518613.html

В США раскрыли сценарий Белого дома для Украины

В США раскрыли сценарий Белого дома для Украины - РИА Новости, 27.02.2023

В США раскрыли сценарий Белого дома для Украины

Вмешательство США в кризис на Украине превратило постсоветскую республику в новый Афганистан, что чревато неконтролируемыми разрушительными последствиями для... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:19

2023-02-27T10:19

2023-02-27T12:24

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нато

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Вмешательство США в кризис на Украине превратило постсоветскую республику в новый Афганистан, что чревато неконтролируемыми разрушительными последствиями для самих Штатов и для Европы, считает обозреватель портала The American Conservative Питер Ван Бюрен.По его словам, Белый дом развязал "постмодернистский" конфликт на Украине, стараясь выжать из него максимум внешнеполитического влияния. Автор сравнил нынешние действия США с поведением в Афганистане. Ван Бюрен заметил, что американские поставки оружия и финансирования направлены на то, чтобы затянуть выгодный для обескровливания всего европейского региона конфликт."В Вашингтоне рассуждают следующим образом: за "низкую цену" в виде жизней украинцев и пригоршни американских долларов Запад может положить конец стратегической угрозе Путина для Соединенных Штатов. Ни один американец не погибнет. Это не похоже на Ирак или Афганистан. Это постмодерн, нечто новое, чистая битва великих держав, Джексон Поллок в области международных отношений — получение большого внешнеполитического удовольствия при небольших затратах", — посчитал он.Однако автор уверен, что подобный подход обернется против Вашингтона в более далекой перспективе и вызовет ослабление американских союзников, наводнение черного рынка американскими вооружениями, а также непредсказуемостью в отношениях Вашингтона, Москвы и европейских столиц.Ван Бюрен подчеркнул, что Белый дом играет на Украине еще и против собственных партнеров."США сделали все возможное, чтобы Украина выглядела как площадка НАТО, хотя это не так. Вашингтон заявил о поддержке Украины, чтобы сохранить и расширить возможности НАТО, несмотря на то, что Украина в альянсе не состоит. Однако, чтобы удержать Германию на обочине кризиса, Вашингтон вроде как провел тайную атаку на критически важную гражданскую инфраструктуру Германии, которая будет иметь долгосрочные негативные последствия для немецкой экономики. Это обвинение — в дополнение к открытому обращению США со странами НАТО как с удобными свалками поставок и не более того — позволяет предположить, что НАТО выйдет из Украины разбитой. Если на карту поставлено будущее Европы, то возникает вопрос, почему наибольшее беспокойство выражается в Вашингтоне, а не в Берлине, Брюсселе или Париже", — заметил обозреватель.При этом Ван Бюрен утверждает, что главной проблемой Украины остаются не отношения с Россией, а коррупция, к которой прибавляются поставки западного оружия, выходящего на черный рынок, как происходило ранее в Афганистане."Большим опасением в Афганистане было распространение оружия — оружия, уходящего с поля боя в чужие руки. Будь то контейнер с винтовками или новейшие зенитные комплексы, на Украине сейчас находится огромное количество оружия. В случае с Афганистаном реальный страх был связан с тем, что ракеты Stinger, способные сбивать современные самолеты, окажутся в руках террористов. С тех пор США гоняются за этими ракетами по мировым оружейным базарам", — напомнил автор.Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый пакет военной помощи на два миллиарда долларов. Всего за минувший год Штаты выделили более 32 миллиардов долларов на военную помощь Украине, указал на прошлой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин.

https://ria.ru/20230226/naemniki-1854460047.html

https://ria.ru/20230226/istrebiteli-1854431207.html

https://ria.ru/20230226/raskhody-1854452926.html

https://ria.ru/20230227/ssha-1854485703.html

украина

вашингтон (штат)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, украина, вашингтон (штат), афганистан, джейк салливан, нато