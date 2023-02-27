https://ria.ru/20230227/ukraina-1854493911.html

Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС

Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС - РИА Новости, 27.02.2023

Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС

Киев должен предоставить мощные гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T08:12

2023-02-27T08:12

2023-02-27T08:48

в мире

украина

венгрия

киев

тарас креминь

петер сийярто

каталин новак

совет европы

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ООН, 27 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Киев должен предоставить мощные гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. "Я бы не стал заходить так далеко, но могу сказать вам, что защита национальных общин является одним из основных принципов Европейского союза", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Украина не вступит в ЕС, пока не восстановит права венгров. "Так что если кто-то хочет двигаться в сторону Европейского союза, он обязательно должен иметь очень мощные гарантии в своем национальном законодательстве для защиты прав национальных сообществ", - добавил он. По его словам, Будапешт хочет, чтобы венграм, живущим на территории Украины, были возвращены те права, которые у них были до 2014 года. "С 2014 года украинская Рада и украинская администрация шаг за шагом нарушают права венгров. Они попали в такую ситуацию, при которой к сентябрю этого года школы (национальных - ред.) меньшинств будут ликвидированы. Это неприемлемо для нас", - подчеркнул министр. Он добавил, что в конце 2022 года Киев принял новый закон о национальных общинах, который еще сильнее усугубил ситуацию. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. Перед этим украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявлял, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.

https://ria.ru/20230223/kompanii-1854016365.html

https://ria.ru/20221121/vengriya-1833114929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, венгрия, киев, тарас креминь, петер сийярто, каталин новак, совет европы, нато, евросоюз