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Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС - РИА Новости, 27.02.2023
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Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС
Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС - РИА Новости, 27.02.2023
Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС
Киев должен предоставить мощные гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:12
2023-02-27T08:48
в мире
украина
венгрия
киев
тарас креминь
петер сийярто
каталин новак
совет европы
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ООН, 27 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Киев должен предоставить мощные гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. "Я бы не стал заходить так далеко, но могу сказать вам, что защита национальных общин является одним из основных принципов Европейского союза", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Украина не вступит в ЕС, пока не восстановит права венгров. "Так что если кто-то хочет двигаться в сторону Европейского союза, он обязательно должен иметь очень мощные гарантии в своем национальном законодательстве для защиты прав национальных сообществ", - добавил он. По его словам, Будапешт хочет, чтобы венграм, живущим на территории Украины, были возвращены те права, которые у них были до 2014 года. "С 2014 года украинская Рада и украинская администрация шаг за шагом нарушают права венгров. Они попали в такую ситуацию, при которой к сентябрю этого года школы (национальных - ред.) меньшинств будут ликвидированы. Это неприемлемо для нас", - подчеркнул министр. Он добавил, что в конце 2022 года Киев принял новый закон о национальных общинах, который еще сильнее усугубил ситуацию. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. Перед этим украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявлял, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.
https://ria.ru/20230223/kompanii-1854016365.html
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в мире, украина, венгрия, киев, тарас креминь, петер сийярто, каталин новак, совет европы, нато, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Тарас Креминь, Петер Сийярто, Каталин Новак, Совет Европы, НАТО, Евросоюз
08:12 27.02.2023 (обновлено: 08:48 27.02.2023)
 
Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС

Глава МИД Венгрии Сийярто: для вхождения в ЕС Киев должен дать гарантии для нацменьшинств

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 27 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Киев должен предоставить мощные гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
23 февраля, 17:50
Сийярто заявил, что на Украине препятствуют работе венгерских компаний
"Я бы не стал заходить так далеко, но могу сказать вам, что защита национальных общин является одним из основных принципов Европейского союза", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Украина не вступит в ЕС, пока не восстановит права венгров.
"Так что если кто-то хочет двигаться в сторону Европейского союза, он обязательно должен иметь очень мощные гарантии в своем национальном законодательстве для защиты прав национальных сообществ", - добавил он.
По его словам, Будапешт хочет, чтобы венграм, живущим на территории Украины, были возвращены те права, которые у них были до 2014 года. "С 2014 года украинская Рада и украинская администрация шаг за шагом нарушают права венгров. Они попали в такую ситуацию, при которой к сентябрю этого года школы (национальных - ред.) меньшинств будут ликвидированы. Это неприемлемо для нас", - подчеркнул министр.
Он добавил, что в конце 2022 года Киев принял новый закон о национальных общинах, который еще сильнее усугубил ситуацию.
"Я просто не понимаю… почему украинцы так делают и почему не возвращают венграм те права, которые у них были раньше: доступ к образованию на родном языке - от начальной школы до университета, рациональный доступ к родному языку в СМИ, в государственном управлении. Поэтому мы призываем Украину вернуть эти права венграм", - подчеркнул глава МИД.
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения.
Перед этим украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявлял, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.
Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
21 ноября 2022, 15:26
Сийярто ответил послу США, раскритиковавшему его за поездки в Россию
 
В миреУкраинаВенгрияКиевТарас КреминьПетер СийяртоКаталин НовакСовет ЕвропыНАТОЕвросоюз
 
 
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