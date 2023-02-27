https://ria.ru/20230227/ukraina-1854493911.html
Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС
Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС - РИА Новости, 27.02.2023
Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС
Киев должен предоставить мощные гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости глава МИД... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T08:12
2023-02-27T08:12
2023-02-27T08:48
в мире
украина
венгрия
киев
тарас креминь
петер сийярто
каталин новак
совет европы
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ООН, 27 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Киев должен предоставить мощные гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт. "Я бы не стал заходить так далеко, но могу сказать вам, что защита национальных общин является одним из основных принципов Европейского союза", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Украина не вступит в ЕС, пока не восстановит права венгров. "Так что если кто-то хочет двигаться в сторону Европейского союза, он обязательно должен иметь очень мощные гарантии в своем национальном законодательстве для защиты прав национальных сообществ", - добавил он. По его словам, Будапешт хочет, чтобы венграм, живущим на территории Украины, были возвращены те права, которые у них были до 2014 года. "С 2014 года украинская Рада и украинская администрация шаг за шагом нарушают права венгров. Они попали в такую ситуацию, при которой к сентябрю этого года школы (национальных - ред.) меньшинств будут ликвидированы. Это неприемлемо для нас", - подчеркнул министр. Он добавил, что в конце 2022 года Киев принял новый закон о национальных общинах, который еще сильнее усугубил ситуацию. Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. Перед этим украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявлял, что школах в Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров. Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал. В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.
https://ria.ru/20230223/kompanii-1854016365.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, киев, тарас креминь, петер сийярто, каталин новак, совет европы, нато, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Тарас Креминь, Петер Сийярто, Каталин Новак, Совет Европы, НАТО, Евросоюз
08:12 27.02.2023 (обновлено: 08:48 27.02.2023)
Сийярто рассказал, что нужно Украине для вхождения в ЕС
Глава МИД Венгрии Сийярто: для вхождения в ЕС Киев должен дать гарантии для нацменьшинств
ООН, 27 фев - РИА Новости, Алан Булкаты. Киев должен предоставить мощные гарантии соблюдения прав национальных меньшинств, если хочет вступить в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Ранее Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО
, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт
.
"Я бы не стал заходить так далеко, но могу сказать вам, что защита национальных общин является одним из основных принципов Европейского союза", - сказал Сийярто, отвечая на вопрос, можно ли считать, что Украина не вступит в ЕС, пока не восстановит права венгров.
"Так что если кто-то хочет двигаться в сторону Европейского союза, он обязательно должен иметь очень мощные гарантии в своем национальном законодательстве для защиты прав национальных сообществ", - добавил он.
По его словам, Будапешт хочет, чтобы венграм, живущим на территории Украины, были возвращены те права, которые у них были до 2014 года. "С 2014 года украинская Рада и украинская администрация шаг за шагом нарушают права венгров. Они попали в такую ситуацию, при которой к сентябрю этого года школы (национальных - ред.) меньшинств будут ликвидированы. Это неприемлемо для нас", - подчеркнул министр.
Он добавил, что в конце 2022 года Киев принял новый закон о национальных общинах, который еще сильнее усугубил ситуацию.
"Я просто не понимаю… почему украинцы так делают и почему не возвращают венграм те права, которые у них были раньше: доступ к образованию на родном языке - от начальной школы до университета, рациональный доступ к родному языку в СМИ, в государственном управлении. Поэтому мы призываем Украину вернуть эти права венграм", - подчеркнул глава МИД.
Сийярто ранее заявлял, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы
принял решение обратиться в Венецианскую комиссию
по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения.
Перед этим украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь
заявлял, что школах в Закарпатской области
Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево
и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в украинском Закарпатье и призвал местные власти прекратить "зверства" против венгров.
Президент Венгрии Каталин Новак
сообщила, что высказала в письме Владимиру Зеленскому
замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.
В октябре власти города Мукачево в Закарпатской области Украины приняли решение о демонтаже венгерской символики - орла-турула, находящегося в замке "Паланок", и его замене на украинский трезубец. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что представителю посольства Украины выражен протест.