https://ria.ru/20230227/ukaz-1854602606.html
Правительство работает над указом о фонде поддержки участников СВО
Правительство работает над указом о фонде поддержки участников СВО - РИА Новости, 27.02.2023
Правительство работает над указом о фонде поддержки участников СВО
Проект указа о создании фонда поддержки ветеранов специальной военной операции готовится, система должна быть развернута на всю страну в течение 2023 года,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:18
2023-02-27T14:18
2023-02-27T14:18
специальная военная операция на украине
общество
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проект указа о создании фонда поддержки ветеранов специальной военной операции готовится, система должна быть развернута на всю страну в течение 2023 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыли центр поддержки ветеранов СВО и их семей. Вице-премьер отметила, что в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина в России активно разворачивается работа по созданию фонда поддержки ветеранов СВО, членов их семей, а также семей погибших участников СВО. По словам Голиковой, впоследствии планируется распространить поддержку фонда и на других ветеранов. "В настоящее время готовится проект указа президента по созданию государственного фонда, но очень важно, что глава государства поручил, чтобы эта система поддержки была развернута в течение 2023 года на всю страну", - сказала Голикова журналистам.
https://ria.ru/20230222/pensii-1853878539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Татьяна Голикова, Россия
Правительство работает над указом о фонде поддержки участников СВО
Голикова: указ о создании фонда поддержки участников спецоперации готовится