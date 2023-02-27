https://ria.ru/20230227/ukaz-1854602606.html

Правительство работает над указом о фонде поддержки участников СВО

Правительство работает над указом о фонде поддержки участников СВО - РИА Новости, 27.02.2023

Правительство работает над указом о фонде поддержки участников СВО

Проект указа о создании фонда поддержки ветеранов специальной военной операции готовится, система должна быть развернута на всю страну в течение 2023 года,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:18

2023-02-27T14:18

2023-02-27T14:18

специальная военная операция на украине

общество

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Проект указа о создании фонда поддержки ветеранов специальной военной операции готовится, система должна быть развернута на всю страну в течение 2023 года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыли центр поддержки ветеранов СВО и их семей. Вице-премьер отметила, что в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина в России активно разворачивается работа по созданию фонда поддержки ветеранов СВО, членов их семей, а также семей погибших участников СВО. По словам Голиковой, впоследствии планируется распространить поддержку фонда и на других ветеранов. "В настоящее время готовится проект указа президента по созданию государственного фонда, но очень важно, что глава государства поручил, чтобы эта система поддержки была развернута в течение 2023 года на всю страну", - сказала Голикова журналистам.

https://ria.ru/20230222/pensii-1853878539.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, татьяна голикова, россия