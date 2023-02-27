https://ria.ru/20230227/udary-1854602820.html

Киев не устроили сроки установки израильской системы оповещения об ударах

Киев не устроили сроки установки израильской системы оповещения об ударах - РИА Новости, 27.02.2023

Киев не устроили сроки установки израильской системы оповещения об ударах

Израиль обещал в течение четырех месяцев помочь Украине установить систему раннего предупреждения о ракетном нападении, однако Киев такие сроки не устраивают,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:20

2023-02-27T14:20

2023-02-27T14:20

специальная военная операция на украине

в мире

израиль

украина

киев

биньямин нетаньяху

бени ганц

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Израиль обещал в течение четырех месяцев помочь Украине установить систему раннего предупреждения о ракетном нападении, однако Киев такие сроки не устраивают, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука. "Мы обсуждаем это публично в течение шести месяцев... Нам ее (систему) обещали, и мы до сих пор не добились этого", - отметил посол. Отмечается, что пилотная версия системы будет в лучшем случае покрывать территорию Киева. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

https://ria.ru/20230227/ssha-1854585911.html

израиль

украина

киев

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в мире, израиль, украина, киев, биньямин нетаньяху, бени ганц