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Киев не устроили сроки установки израильской системы оповещения об ударах - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/udary-1854602820.html
Киев не устроили сроки установки израильской системы оповещения об ударах
Киев не устроили сроки установки израильской системы оповещения об ударах - РИА Новости, 27.02.2023
Киев не устроили сроки установки израильской системы оповещения об ударах
Израиль обещал в течение четырех месяцев помочь Украине установить систему раннего предупреждения о ракетном нападении, однако Киев такие сроки не устраивают,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:20
2023-02-27T14:20
специальная военная операция на украине
в мире
израиль
украина
киев
биньямин нетаньяху
бени ганц
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Израиль обещал в течение четырех месяцев помочь Украине установить систему раннего предупреждения о ракетном нападении, однако Киев такие сроки не устраивают, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука. "Мы обсуждаем это публично в течение шести месяцев... Нам ее (систему) обещали, и мы до сих пор не добились этого", - отметил посол. Отмечается, что пилотная версия системы будет в лучшем случае покрывать территорию Киева. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину. Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
https://ria.ru/20230227/ssha-1854585911.html
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в мире, израиль, украина, киев, биньямин нетаньяху, бени ганц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Израиль, Украина, Киев, Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц
14:20 27.02.2023
 
Киев не устроили сроки установки израильской системы оповещения об ударах

Украину не устраивают сроки установки израильской системы оповещения о ракетных ударах

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкФлаги Украины
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Израиль обещал в течение четырех месяцев помочь Украине установить систему раннего предупреждения о ракетном нападении, однако Киев такие сроки не устраивают, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на украинского посла Евгения Корнийчука.
"Мы обсуждаем это публично в течение шести месяцев... Нам ее (систему) обещали, и мы до сих пор не добились этого", - отметил посол.
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Киев делает ставку на бандеровский гитлерюгенд
Отмечается, что пилотная версия системы будет в лучшем случае покрывать территорию Киева.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январе заявил, что страна рассматривает возможность поставить Украине систему ПРО "Железный купол". При этом Израиль до сих пор воздерживался от поставок вооружений на Украину.
Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран Евросоюза, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц обещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО.
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Вчера, 13:12Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИзраильУкраинаКиевБиньямин НетаньяхуБени Ганц
 
 
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