https://ria.ru/20230227/udar-1854503129.html

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 27.02.2023

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T09:25

2023-02-27T09:25

2023-02-27T11:18

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

херсон

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также минувшей ночью российские артиллеристы в районе села Томарино в Херсонской области поразили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем из пяти человек.Накануне сообщалось, что в райне Камышаны региональной столицы союзные силы уничтожили украинскую РЛС AN/TPQ производства США, а также перевозивший ее автомобиль. Трое военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230227/zaporozhe-1854494940.html

херсон

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, херсон, херсонская область