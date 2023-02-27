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Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/udar-1854503129.html
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном - РИА Новости, 27.02.2023
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном
Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T09:25
2023-02-27T11:18
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
херсон
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Также минувшей ночью российские артиллеристы в районе села Томарино в Херсонской области поразили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем из пяти человек.Накануне сообщалось, что в райне Камышаны региональной столицы союзные силы уничтожили украинскую РЛС AN/TPQ производства США, а также перевозивший ее автомобиль. Трое военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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херсон
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вооруженные силы рф, херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Херсон, Херсонская область
09:25 27.02.2023 (обновлено: 11:18 27.02.2023)
 
Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по стоянке ВСУ под Херсоном, уничтожив 12 военных

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС России на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Акация ВС России на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Акация" ВС России на огневом рубеже в южном секторе зоны проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 27 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы ночью нанесли удар по стоянке техники украинских войск около Томиной Балки под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Потери противника составили шесть единиц автомобильной техники, 12 погибших военных ВСУ, шесть раненых", — уточнил собеседник агентства.
Также минувшей ночью российские артиллеристы в районе села Томарино в Херсонской области поразили гаубицу 2С1 "Гвоздика" с боекомплектом и экипажем из пяти человек.
Накануне сообщалось, что в райне Камышаны региональной столицы союзные силы уничтожили украинскую РЛС AN/TPQ производства США, а также перевозивший ее автомобиль. Трое военнослужащих ВСУ погибли, двое получили ранения.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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