https://ria.ru/20230227/uchitel-1854670374.html

Учителя, применившего грубую силу к школьнику в Москве, уволили

Учителя, применившего грубую силу к школьнику в Москве, уволили - РИА Новости, 27.02.2023

Учителя, применившего грубую силу к школьнику в Москве, уволили

Учителя, применившего грубую силу к ученику в московской школе № 2031, уволили, сообщил РИА Новости директор учреждения Григорий Киселев. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:40

2023-02-27T17:40

2023-02-27T20:31

образование - общество

москва

происшествия

ольга ярославская

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Учителя, применившего грубую силу к ученику в московской школе № 2031, уволили, сообщил РИА Новости директор учреждения Григорий Киселев. Он уточнил, что сегодня во время урока в восьмом классе один из учеников нарушал дисциплину и не реагировал на замечания педагога. В результате учитель не сдержался и, применив грубую силу, выгнал мальчика из кабинета. "Любое применение физической силы по отношению к детям категорически недопустимо. Это принципиальная позиция, и никакого оправдания действиям педагога, применившего силу к ученику, быть не может. <...> В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. С учителем расторгнуты трудовые отношения", — сказал Киселев.Директор подчеркнул, что школа находится на связи с родителями мальчика, ученик чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась. Ранее в СМИ появилась информация, что учитель столичной школы № 2031 мог избить одного из учеников во время урока финансовой грамотности из-за того, что ему якобы не понравилась его прическа. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила агентству, что приедет в школу и пообщается с педагогами и школьниками.

https://ria.ru/20230227/knopki-1854535067.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, москва, происшествия, ольга ярославская