https://ria.ru/20230227/uchitel-1854670374.html
Учителя, применившего грубую силу к школьнику в Москве, уволили
Учителя, применившего грубую силу к школьнику в Москве, уволили - РИА Новости, 27.02.2023
Учителя, применившего грубую силу к школьнику в Москве, уволили
Учителя, применившего грубую силу к ученику в московской школе № 2031, уволили, сообщил РИА Новости директор учреждения Григорий Киселев. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:40
2023-02-27T17:40
2023-02-27T20:31
образование - общество
москва
происшествия
ольга ярославская
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Учителя, применившего грубую силу к ученику в московской школе № 2031, уволили, сообщил РИА Новости директор учреждения Григорий Киселев. Он уточнил, что сегодня во время урока в восьмом классе один из учеников нарушал дисциплину и не реагировал на замечания педагога. В результате учитель не сдержался и, применив грубую силу, выгнал мальчика из кабинета. "Любое применение физической силы по отношению к детям категорически недопустимо. Это принципиальная позиция, и никакого оправдания действиям педагога, применившего силу к ученику, быть не может. <...> В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. С учителем расторгнуты трудовые отношения", — сказал Киселев.Директор подчеркнул, что школа находится на связи с родителями мальчика, ученик чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась. Ранее в СМИ появилась информация, что учитель столичной школы № 2031 мог избить одного из учеников во время урока финансовой грамотности из-за того, что ему якобы не понравилась его прическа. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила агентству, что приедет в школу и пообщается с педагогами и школьниками.
https://ria.ru/20230227/knopki-1854535067.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, москва, происшествия, ольга ярославская
Образование - Общество, Москва, Происшествия, Ольга Ярославская
17:40 27.02.2023 (обновлено: 20:31 27.02.2023)
Учителя, применившего грубую силу к школьнику в Москве, уволили
Педагога московской школы, применившего силу к ученику якобы из-за прически, уволили
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Учителя, применившего грубую силу к ученику в московской школе № 2031, уволили, сообщил РИА Новости директор учреждения Григорий Киселев.
Он уточнил, что сегодня во время урока в восьмом классе один из учеников нарушал дисциплину и не реагировал на замечания педагога. В результате учитель не сдержался и, применив грубую силу, выгнал мальчика из кабинета.
"Любое применение физической силы по отношению к детям категорически недопустимо. Это принципиальная позиция, и никакого оправдания действиям педагога, применившего силу к ученику, быть не может. <...> В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в результате которого будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. С учителем расторгнуты трудовые отношения", — сказал Киселев.
Директор подчеркнул, что школа находится на связи с родителями мальчика, ученик чувствует себя нормально, медицинская помощь ему не понадобилась.
Ранее в СМИ появилась информация, что учитель столичной школы № 2031 мог избить одного из учеников во время урока финансовой грамотности из-за того, что ему якобы не понравилась его прическа. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
сообщила агентству, что приедет в школу и пообщается с педагогами и школьниками.