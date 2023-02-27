https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854621383.html
Жителю Якутска вынесли приговор за убийства
Жителю Якутска вынесли приговор за убийства - РИА Новости, 27.02.2023
Жителю Якутска вынесли приговор за убийства
Житель Якутска приговорен к 24 годам колонии за два убийства и покушение на убийство людей, которых он счел бездомными, сообщает пресс-служба СУСК России по... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T15:42
2023-02-27T15:42
2023-02-27T15:42
происшествия
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якутск
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ЯКУТСК, 27 фев – РИА Новости. Житель Якутска приговорен к 24 годам колонии за два убийства и покушение на убийство людей, которых он счел бездомными, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. Первое преступление, как установлено следствием и судом, 38-летний подсудимый совершил в мае 2022 года. Увидев лежащего на тротуаре мужчину и полагая, что тот "является лицом, ведущим асоциальный образ жизни", он поднял с земли фрагмент бетонной конструкции весом 29 килограммов, бросил его на голову и ушел. Но бомж оказался крепким – выжил. Вскоре по тем же мотивам фигурант избил незнакомца обрезом металлической трубы, потерпевший скончался на месте. Ночью жертвой подсудимого стал мужчина, которого он заметил на автомобильном мосту высотой 4,5 метра - сбросил его вниз, спустился, перетащил к воде и утопил. Когда его взяли, мужчина не отпирался и рассказал, как и за что нападал на своих жертв. Его судили за покушение на убийство по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы и убийство двух лиц по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы. "Подсудимый признан виновным и осужден к наказанию в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html
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происшествия, россия, якутск
Происшествия, Россия, Якутск
Жителю Якутска вынесли приговор за убийства
Жителя Якутска приговорили к 24 годам колонии за два убийства
ЯКУТСК, 27 фев – РИА Новости.
Житель Якутска приговорен к 24 годам колонии за два убийства и покушение на убийство людей, которых он счел бездомными, сообщает пресс-служба СУСК
России по региону.
Первое преступление, как установлено следствием и судом, 38-летний подсудимый совершил в мае 2022 года. Увидев лежащего на тротуаре мужчину и полагая, что тот "является лицом, ведущим асоциальный образ жизни", он поднял с земли фрагмент бетонной конструкции весом 29 килограммов, бросил его на голову и ушел. Но бомж оказался крепким – выжил.
Вскоре по тем же мотивам фигурант избил незнакомца обрезом металлической трубы, потерпевший скончался на месте. Ночью жертвой подсудимого стал мужчина, которого он заметил на автомобильном мосту высотой 4,5 метра - сбросил его вниз, спустился, перетащил к воде и утопил.
Когда его взяли, мужчина не отпирался и рассказал, как и за что нападал на своих жертв. Его судили за покушение на убийство по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы и убийство двух лиц по мотивам ненависти в отношении какой-либо социальной группы.
"Подсудимый признан виновным и осужден к наказанию в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.