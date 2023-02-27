https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html
В Ростовской области подростка заподозрили в убийстве матери
В Ростовской области подростка заподозрили в убийстве матери - РИА Новости, 27.02.2023
В Ростовской области подростка заподозрили в убийстве матери
Несовершеннолетний житель Орловского района Ростовской области подозревается в убийстве матери, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:38
2023-02-27T14:38
2023-02-27T17:02
происшествия
ростовская область
россия
орловский район
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости. Несовершеннолетний житель Орловского района Ростовской области подозревается в убийстве матери, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Орловского района Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По версии следователей, в ночь с 25 на 26 февраля 2023 года 17-летний подросток, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры нанес свой матери множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. "В ходе допроса, проведенного следователем с участием психолога, законного представителя и защитника, несовершеннолетний признал в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении, а также подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте", - сообщили в региональном СУСК РФ. Уточняется, что подозреваемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.В свою очередь в прокуратуре Ростовской области сообщили журналистам, что ведомством взят на контроль ход расследования этого уголовного дела. "На данный момент уже известно, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла, характеризуется положительно", - отметили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230118/stavki-1845694432.html
https://ria.ru/20230123/podozrevaemyy-1846857529.html
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происшествия, ростовская область, россия, орловский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Орловский район, Следственный комитет России (СК РФ)
14:38 27.02.2023 (обновлено: 17:02 27.02.2023)
В Ростовской области подростка заподозрили в убийстве матери
В Ростовской области возбудили дело против подростка по подозрению в убийстве матери
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости.
Несовершеннолетний житель Орловского района Ростовской области подозревается в убийстве матери, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Орловского района Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
По версии следователей, в ночь с 25 на 26 февраля 2023 года 17-летний подросток, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры нанес свой матери множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия.
"В ходе допроса, проведенного следователем с участием психолога, законного представителя и защитника, несовершеннолетний признал в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении, а также подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте", - сообщили в региональном СУСК РФ.
Уточняется, что подозреваемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В свою очередь в прокуратуре Ростовской области сообщили журналистам, что ведомством взят на контроль ход расследования этого уголовного дела. "На данный момент уже известно, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла, характеризуется положительно", - отметили в прокуратуре.