https://ria.ru/20230227/ubiystvo-1854606840.html

В Ростовской области подростка заподозрили в убийстве матери

В Ростовской области подростка заподозрили в убийстве матери - РИА Новости, 27.02.2023

В Ростовской области подростка заподозрили в убийстве матери

Несовершеннолетний житель Орловского района Ростовской области подозревается в убийстве матери, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:38

2023-02-27T14:38

2023-02-27T17:02

происшествия

ростовская область

россия

орловский район

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 фев – РИА Новости. Несовершеннолетний житель Орловского района Ростовской области подозревается в убийстве матери, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Орловского района Ростовской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. По версии следователей, в ночь с 25 на 26 февраля 2023 года 17-летний подросток, находясь по месту своего жительства, в ходе ссоры нанес свой матери множественные ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. "В ходе допроса, проведенного следователем с участием психолога, законного представителя и защитника, несовершеннолетний признал в полном объеме вину в инкриминируемом преступлении, а также подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, которые подтвердил в ходе проверки показаний на месте", - сообщили в региональном СУСК РФ. Уточняется, что подозреваемый задержан, следователем в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.В свою очередь в прокуратуре Ростовской области сообщили журналистам, что ведомством взят на контроль ход расследования этого уголовного дела. "На данный момент уже известно, что семья на учете в органах системы профилактики не состояла, характеризуется положительно", - отметили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230118/stavki-1845694432.html

https://ria.ru/20230123/podozrevaemyy-1846857529.html

ростовская область

россия

орловский район

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происшествия, ростовская область, россия, орловский район, следственный комитет россии (ск рф)