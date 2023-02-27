https://ria.ru/20230227/tor-1854480245.html

Российские военные досрочно получили большое количество ЗРК "Тор"

Российские военные досрочно получили большое количество ЗРК "Тор" - РИА Новости, 27.02.2023

Российские военные досрочно получили большое количество ЗРК "Тор"

Ижевский электромеханический завод "Купол" в 2022 году с опережением плана поставил российской армии зенитные ракетные комплексы "Тор", сообщил гендиректор... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T03:54

2023-02-27T03:54

2023-02-27T09:23

россия

концерн пво "алмаз-антей"

тор (зенитный ракетный комплекс)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Ижевский электромеханический завод "Купол" в 2022 году с опережением плана поставил российской армии зенитные ракетные комплексы "Тор", сообщил гендиректор предприятия Фанил Зиятдинов в интервью для февральского номера журнала "Национальная оборона"."Главным результатом работы стало исполнение обязательств по гособоронзаказу. Несмотря на увеличение объемов, наши основные изделия — ЗРК семейства "Тор" — отгружены в войска досрочно", — сказал руководитель предприятия.Комплексы "Тор" вновь подтвердили свою конкурентоспособность на мировом рынке вооружений, подчеркнул он."Свидетельством этого стал рост поставок по линии военно-технического сотрудничества. Контракты с инозаказчиками исполнялись в полном соответствии с графиком", — отметил гендиректор."Купол" ведет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 70 темам, указал Зиятдинов. В первую очередь они нацелены на повышение тактико-технических характеристик продукции: модернизацию узлов и приборов, доработку программного обеспечения, обновление элементной базы."Купол" — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, входит в концерн "Алмаз — Антей". Это головной разработчик и производитель зенитных ракетных комплексов семейства "Тор".Основные задачи "Тора" — защита стратегически важных объектов или воинских подразделений. Боекомплект состоит из восьми зенитных управляемых ракет, которые могут стартовать спустя пять секунд после обнаружения цели.

https://ria.ru/20230113/zrk-1844666327.html

https://ria.ru/20220926/tor-1819417973.html

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россия, концерн пво "алмаз-антей", тор (зенитный ракетный комплекс)