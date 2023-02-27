https://ria.ru/20230227/tomahawk-1854514408.html
Премьер Японии подтвердил, что Токио изучает закупку ракет Tomahawk
Премьер Японии подтвердил, что Токио изучает закупку ракет Tomahawk - РИА Новости, 27.02.2023
Премьер Японии подтвердил, что Токио изучает закупку ракет Tomahawk
Глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада и премьер-министр страны Фумио Кисида подтвердили в ходе слушаний бюджетной комиссии палаты представителей... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T10:01
2023-02-27T10:01
2023-02-27T10:01
в мире
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джо байден
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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада и премьер-министр страны Фумио Кисида подтвердили в ходе слушаний бюджетной комиссии палаты представителей парламента, что правительство рассматривает возможность закупки до 400 американских крылатых ракет Tomahawk. "Для укрепления возможностей сил самообороны страны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет Tomahawk", - заявил Хамада. Слова главы министерства обороны Японии вызвали резкую критику со стороны оппозиции, которая попросила премьер-министра объяснить, откуда взялась такая точная цифра. "Мы рассматриваем закупку, самое большее, 400 ракет", - уточнил, в свою очередь, премьер Кисида. На прошлой неделе министр обороны Ясукадзу Хамада объявил о планах властей заключить контракт с США на массовую закупку крылатых ракет Tomahawk. Закупка ракет будет произведена через систему "иностранного военного содействия", которая обычно применяется при поставках оборонного оборудования американского производства. Власти надеются, что контракт будет подписан уже в 2023 финансовом году, который стартует 1 апреля. До этого в японских СМИ появлялась информация, что Япония к 2027 году хочет закупить у США до 500 таких ракет. В ходе январской встречи с президентом США Джо Байденом Фумио Кисида передал намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk. Предполагается, что ракеты Tomahawk должны стать частью программы по повышению способностей японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника.
https://ria.ru/20230213/yaponiya-1851594278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, сша, токио, джо байден, фумио кисида
В мире, Япония, США, Токио, Джо Байден, Фумио Кисида
Премьер Японии подтвердил, что Токио изучает закупку ракет Tomahawk
Премьер Японии Кисида подтвердил, что Токио изучает закупку до 400 ракет США Tomahawk
ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада и премьер-министр страны Фумио Кисида подтвердили в ходе слушаний бюджетной комиссии палаты представителей парламента, что правительство рассматривает возможность закупки до 400 американских крылатых ракет Tomahawk.
"Для укрепления возможностей сил самообороны страны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет Tomahawk", - заявил Хамада.
Слова главы министерства обороны Японии вызвали резкую критику со стороны оппозиции, которая попросила премьер-министра объяснить, откуда взялась такая точная цифра.
"Мы рассматриваем закупку, самое большее, 400 ракет", - уточнил, в свою очередь, премьер Кисида.
На прошлой неделе министр обороны Ясукадзу Хамада объявил о планах властей заключить контракт с США
на массовую закупку крылатых ракет Tomahawk. Закупка ракет будет произведена через систему "иностранного военного содействия", которая обычно применяется при поставках оборонного оборудования американского производства. Власти надеются, что контракт будет подписан уже в 2023 финансовом году, который стартует 1 апреля.
До этого в японских СМИ появлялась информация, что Япония к 2027 году хочет закупить у США до 500 таких ракет.
В ходе январской встречи с президентом США Джо Байденом
Фумио Кисида передал намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk. Предполагается, что ракеты Tomahawk должны стать частью программы по повышению способностей японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника.