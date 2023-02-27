https://ria.ru/20230227/tomahawk-1854514408.html

Премьер Японии подтвердил, что Токио изучает закупку ракет Tomahawk

Премьер Японии подтвердил, что Токио изучает закупку ракет Tomahawk - РИА Новости, 27.02.2023

Премьер Японии подтвердил, что Токио изучает закупку ракет Tomahawk

Глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада и премьер-министр страны Фумио Кисида подтвердили в ходе слушаний бюджетной комиссии палаты представителей... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T10:01

2023-02-27T10:01

2023-02-27T10:01

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токио

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ТОКИО, 27 фев – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада и премьер-министр страны Фумио Кисида подтвердили в ходе слушаний бюджетной комиссии палаты представителей парламента, что правительство рассматривает возможность закупки до 400 американских крылатых ракет Tomahawk. "Для укрепления возможностей сил самообороны страны, мы рассматриваем возможность закупки 400 крылатых ракет Tomahawk", - заявил Хамада. Слова главы министерства обороны Японии вызвали резкую критику со стороны оппозиции, которая попросила премьер-министра объяснить, откуда взялась такая точная цифра. "Мы рассматриваем закупку, самое большее, 400 ракет", - уточнил, в свою очередь, премьер Кисида. На прошлой неделе министр обороны Ясукадзу Хамада объявил о планах властей заключить контракт с США на массовую закупку крылатых ракет Tomahawk. Закупка ракет будет произведена через систему "иностранного военного содействия", которая обычно применяется при поставках оборонного оборудования американского производства. Власти надеются, что контракт будет подписан уже в 2023 финансовом году, который стартует 1 апреля. До этого в японских СМИ появлялась информация, что Япония к 2027 году хочет закупить у США до 500 таких ракет. В ходе январской встречи с президентом США Джо Байденом Фумио Кисида передал намерение Токио приобрести американские крылатые ракеты Tomahawk. Предполагается, что ракеты Tomahawk должны стать частью программы по повышению способностей японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника.

https://ria.ru/20230213/yaponiya-1851594278.html

https://ria.ru/20230205/yaponiya-1849807469.html

япония

сша

токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, токио, джо байден, фумио кисида