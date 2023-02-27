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Херсонская ТЭЦ восстановила работу, сообщили украинские власти
Херсонская ТЭЦ восстановила работу, сообщили украинские власти - РИА Новости, 27.02.2023
Херсонская ТЭЦ восстановила работу, сообщили украинские власти
Назначенные Киевом власти Херсонской областной военной администрации сообщили, что в понедельник удалось восстановить работу Херсонской ТЭЦ, в течение дня дома... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:37
2023-02-27T14:37
2023-02-27T14:37
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Назначенные Киевом власти Херсонской областной военной администрации сообщили, что в понедельник удалось восстановить работу Херсонской ТЭЦ, в течение дня дома в Херсоне будут подключены к теплосети. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 24 февраля сообщал, что ситуация с теплоснабжением в Херсоне сложная, в результате обстрелов было повреждено важное оборудование и теплосеть Херсонской ТЭЦ. "Херсонская ТЭЦ возобновила работу - дома начали подключать к теплосети. По техническим причинам, а именно из-за того, что из отопительных систем многих домов сливали воду, чтобы не допустить повреждения труб в морозы, подключение будет продолжаться в течение дня", - говорится в сообщении обладминистрации в Telegram-канале. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов. В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230227/udary-1854602820.html
https://ria.ru/20230227/dobrovoltsy-1854599498.html
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в мире, херсон, украина, херсонская область , денис шмыгаль, вооруженные силы рф
В мире, Херсон, Украина, Херсонская область , Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ
Херсонская ТЭЦ восстановила работу, сообщили украинские власти
Украинская Херсонская ОВА сообщила, что Херсонская ТЭЦ восстановила работу