https://ria.ru/20230227/tets-1854588583.html
ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, заявил мэр Горловки
ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 27.02.2023
ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, заявил мэр Горловки
Единственная оставшаяся в рабочем состоянии ТЭЦ канала Северский Донец – Донбасс заминирована украинскими войсками, они взорвут ее при отходе, заявил мэр... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:24
2023-02-27T13:24
2023-02-27T13:25
специальная военная операция на украине
безопасность
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Единственная оставшаяся в рабочем состоянии ТЭЦ канала Северский Донец – Донбасс заминирована украинскими войсками, они взорвут ее при отходе, заявил мэр Горловки Иван Приходько. Он напомнил, что украинские войска ранее, отступая, подорвали дамбу в Артемовске, чтобы затормозить продвижение российских войск. "Давайте начнем с канала Северский Донец – Донбасс, который был уничтожен. Первым был подорван третий подъем… И все это продолжается. Сейчас подорваны остальные два подъема – канал выведен из строя. Сейчас не подорвана одна теплоэлектроцентраль, которая снабжает в том числе и часть Славянска, но в основном работает на канал. Но и она заминирована – они это взорвут", - сказал Приходько в эфире Первого канала. "Им (украинской власти – ред.) интересна только наша земля, они и воюют за землю. У них политика уничтожения. Мы видели это в Мариуполе, как они не выпускали людей, не давали выходить. Мы это все видим. Для нас это не новость, что это фашизм", - добавил мэр Горловки.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854554051.html
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РИА Новости
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13:24 27.02.2023 (обновлено: 13:25 27.02.2023)
ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, заявил мэр Горловки
Мэр Горловки Приходько: ВСУ при отступлении подорвут ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс