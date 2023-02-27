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ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/tets-1854588583.html
ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, заявил мэр Горловки
ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, заявил мэр Горловки - РИА Новости, 27.02.2023
ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, заявил мэр Горловки
Единственная оставшаяся в рабочем состоянии ТЭЦ канала Северский Донец – Донбасс заминирована украинскими войсками, они взорвут ее при отходе, заявил мэр... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T13:24
2023-02-27T13:25
специальная военная операция на украине
безопасность
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Единственная оставшаяся в рабочем состоянии ТЭЦ канала Северский Донец – Донбасс заминирована украинскими войсками, они взорвут ее при отходе, заявил мэр Горловки Иван Приходько. Он напомнил, что украинские войска ранее, отступая, подорвали дамбу в Артемовске, чтобы затормозить продвижение российских войск. "Давайте начнем с канала Северский Донец – Донбасс, который был уничтожен. Первым был подорван третий подъем… И все это продолжается. Сейчас подорваны остальные два подъема – канал выведен из строя. Сейчас не подорвана одна теплоэлектроцентраль, которая снабжает в том числе и часть Славянска, но в основном работает на канал. Но и она заминирована – они это взорвут", - сказал Приходько в эфире Первого канала. "Им (украинской власти – ред.) интересна только наша земля, они и воюют за землю. У них политика уничтожения. Мы видели это в Мариуполе, как они не выпускали людей, не давали выходить. Мы это все видим. Для нас это не новость, что это фашизм", - добавил мэр Горловки.
https://ria.ru/20230227/artemovsk-1854554051.html
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безопасность, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Горловка, Иван Приходько, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:24 27.02.2023 (обновлено: 13:25 27.02.2023)
 
ВСУ заминировали ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс, заявил мэр Горловки

Мэр Горловки Приходько: ВСУ при отступлении подорвут ТЭЦ канала Северский Донец — Донбасс

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Единственная оставшаяся в рабочем состоянии ТЭЦ канала Северский Донец – Донбасс заминирована украинскими войсками, они взорвут ее при отходе, заявил мэр Горловки Иван Приходько.
Он напомнил, что украинские войска ранее, отступая, подорвали дамбу в Артемовске, чтобы затормозить продвижение российских войск.
"Давайте начнем с канала Северский Донец – Донбасс, который был уничтожен. Первым был подорван третий подъем… И все это продолжается. Сейчас подорваны остальные два подъема – канал выведен из строя. Сейчас не подорвана одна теплоэлектроцентраль, которая снабжает в том числе и часть Славянска, но в основном работает на канал. Но и она заминирована – они это взорвут", - сказал Приходько в эфире Первого канала.
"Им (украинской власти – ред.) интересна только наша земля, они и воюют за землю. У них политика уничтожения. Мы видели это в Мариуполе, как они не выпускали людей, не давали выходить. Мы это все видим. Для нас это не новость, что это фашизм", - добавил мэр Горловки.
На месте подрыва дамбы в Артемовске. Кадр из видео очевидца
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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