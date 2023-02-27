https://ria.ru/20230227/teatr-1854572621.html
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций - РИА Новости, 27.02.2023
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля. Она лечится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:44
2023-02-27T12:44
2023-02-27T12:44
культура
новости культуры
театр
мариинский театр
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля. Она лечится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Вчера при перемене декораций на вечернем спектакле "Снегурочка" в "Мариинском-2" одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций. Пострадавшая была немедленно доставлена в Мариинскую больницу, где ей провели тщательный осмотр и сделали КТ, после чего она была отпущена домой", — говорится в ответе представителей театра на запрос РИА Новости. По данным на утро понедельника, артистка "чувствует себя хорошо". Детали произошедшего выясняются, заключили в театре.
https://ria.ru/20230207/teatr-1850210496.html
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, мариинский театр, происшествия
Культура, Новости культуры, Театр, Мариинский театр, Происшествия
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля. Она лечится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Вчера при перемене декораций на вечернем спектакле "Снегурочка" в "Мариинском-2" одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций. Пострадавшая была немедленно доставлена в Мариинскую больницу, где ей провели тщательный осмотр и сделали КТ, после чего она была отпущена домой", — говорится в ответе представителей театра на запрос РИА Новости.
По данным на утро понедельника, артистка "чувствует себя хорошо".
Детали произошедшего выясняются, заключили в театре.