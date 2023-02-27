https://ria.ru/20230227/teatr-1854572621.html

Хористка Мариинки получила травму при смене декораций

Хористка Мариинки получила травму при смене декораций - РИА Новости, 27.02.2023

Хористка Мариинки получила травму при смене декораций

Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля. Она лечится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T12:44

2023-02-27T12:44

2023-02-27T12:44

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мариинский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля. Она лечится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Вчера при перемене декораций на вечернем спектакле "Снегурочка" в "Мариинском-2" одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций. Пострадавшая была немедленно доставлена в Мариинскую больницу, где ей провели тщательный осмотр и сделали КТ, после чего она была отпущена домой", — говорится в ответе представителей театра на запрос РИА Новости. По данным на утро понедельника, артистка "чувствует себя хорошо". Детали произошедшего выясняются, заключили в театре.

https://ria.ru/20230207/teatr-1850210496.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, мариинский театр, происшествия