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Хористка Мариинки получила травму при смене декораций - РИА Новости, 27.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230227/teatr-1854572621.html
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций - РИА Новости, 27.02.2023
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля. Она лечится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T12:44
2023-02-27T12:44
культура
новости культуры
театр
мариинский театр
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля. Она лечится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Вчера при перемене декораций на вечернем спектакле "Снегурочка" в "Мариинском-2" одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций. Пострадавшая была немедленно доставлена в Мариинскую больницу, где ей провели тщательный осмотр и сделали КТ, после чего она была отпущена домой", — говорится в ответе представителей театра на запрос РИА Новости. По данным на утро понедельника, артистка "чувствует себя хорошо". Детали произошедшего выясняются, заключили в театре.
https://ria.ru/20230207/teatr-1850210496.html
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новости культуры, театр, мариинский театр, происшествия
Культура, Новости культуры, Театр, Мариинский театр, Происшествия
12:44 27.02.2023
 
Хористка Мариинки получила травму при смене декораций

Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля

© Фото : Государственный академический Мариинский театрНовая сцена Мариинского театра
Новая сцена Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© Фото : Государственный академический Мариинский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев – РИА Новости. Хористка Мариинки получила травму при смене декораций во время спектакля. Она лечится дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Вчера при перемене декораций на вечернем спектакле "Снегурочка" в "Мариинском-2" одна из артисток хора получила ушиб головы об элемент мягких декораций. Пострадавшая была немедленно доставлена в Мариинскую больницу, где ей провели тщательный осмотр и сделали КТ, после чего она была отпущена домой", — говорится в ответе представителей театра на запрос РИА Новости.
По данным на утро понедельника, артистка "чувствует себя хорошо".
Детали произошедшего выясняются, заключили в театре.
Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков на торжественной церемонии вручения кинопремии Золотой орел, учрежденной Национальной Киноакадемией - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 11:03Культура
Михалков впервые вышел на сцену после выписки из больницы
 
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