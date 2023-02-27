https://ria.ru/20230227/tank-1854691109.html

В Вильнюсе несколько человек возложили цветы к российскому танку

В Вильнюсе несколько человек возложили цветы к российскому танку - РИА Новости, 27.02.2023

В Вильнюсе несколько человек возложили цветы к российскому танку

Полиция начала расследование из-за возложения цветов к выставленному в Вильнюсе российскому танку, сообщило Литовское радио и телевидение. РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T18:57

2023-02-27T18:57

2023-02-27T19:45

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция начала расследование из-за возложения цветов к выставленному в Вильнюсе российскому танку, сообщило Литовское радио и телевидение.По словам очевидцев, в минувшие выходные к доставленной в город с Украины боевой технике подъехали на автомобиле несколько человек, возложили красные гвоздики и зажгли свечу. Полицейские выяснят, демонстрировали ли они "символы нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов".Силовое ведомство также рассказало о словесном конфликте из-за возложенных цветов на Кафедральной площади утром в воскресенье. Там неизвестный ударил кулаком мужчину, из-за чего тот упал на землю. Полицейские устанавливают личность нападавшего и выясняют, возлагал пострадавший цветы к памятнику или был "возмутившимся прохожим".К утру понедельника цветов у танка уже не было, но вскоре, по информации правоохранителей, две женщины принесли их вновь и "агитировали прохожих" в поддержку действий России на Украине. О расследовании этого случая пока не сообщалось.Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители немецкой столицы сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.

https://ria.ru/20230227/berlin-1854629453.html

https://ria.ru/20230226/aktsii-1854436851.html

https://ria.ru/20230226/avtoprobeg-1854430217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, вильнюс, украина, литва, россия