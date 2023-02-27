18:57 27.02.2023 (обновлено: 19:45 27.02.2023)
В Вильнюсе несколько человек возложили цветы к российскому танку
В Вильнюсе начали расследование из-за возложения цветов и драки возле российского танка
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский военный у танка, установленного на Соборной площади в Вильнюсе
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовский военный у танка, установленного на Соборной площади в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция начала расследование из-за возложения цветов к выставленному в Вильнюсе российскому танку, сообщило Литовское радио и телевидение.
По словам очевидцев, в минувшие выходные к доставленной в город с Украины боевой технике подъехали на автомобиле несколько человек, возложили красные гвоздики и зажгли свечу. Полицейские выяснят, демонстрировали ли они "символы нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов".
Силовое ведомство также рассказало о словесном конфликте из-за возложенных цветов на Кафедральной площади утром в воскресенье. Там неизвестный ударил кулаком мужчину, из-за чего тот упал на землю. Полицейские устанавливают личность нападавшего и выясняют, возлагал пострадавший цветы к памятнику или был "возмутившимся прохожим".
К утру понедельника цветов у танка уже не было, но вскоре, по информации правоохранителей, две женщины принесли их вновь и "агитировали прохожих" в поддержку действий России на Украине. О расследовании этого случая пока не сообщалось.
Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.
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