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В Вильнюсе несколько человек возложили цветы к российскому танку - РИА Новости, 27.02.2023
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В Вильнюсе несколько человек возложили цветы к российскому танку
В Вильнюсе несколько человек возложили цветы к российскому танку - РИА Новости, 27.02.2023
В Вильнюсе несколько человек возложили цветы к российскому танку
Полиция начала расследование из-за возложения цветов к выставленному в Вильнюсе российскому танку, сообщило Литовское радио и телевидение. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T18:57
2023-02-27T19:45
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция начала расследование из-за возложения цветов к выставленному в Вильнюсе российскому танку, сообщило Литовское радио и телевидение.По словам очевидцев, в минувшие выходные к доставленной в город с Украины боевой технике подъехали на автомобиле несколько человек, возложили красные гвоздики и зажгли свечу. Полицейские выяснят, демонстрировали ли они "символы нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов".Силовое ведомство также рассказало о словесном конфликте из-за возложенных цветов на Кафедральной площади утром в воскресенье. Там неизвестный ударил кулаком мужчину, из-за чего тот упал на землю. Полицейские устанавливают личность нападавшего и выясняют, возлагал пострадавший цветы к памятнику или был "возмутившимся прохожим".К утру понедельника цветов у танка уже не было, но вскоре, по информации правоохранителей, две женщины принесли их вновь и "агитировали прохожих" в поддержку действий России на Украине. О расследовании этого случая пока не сообщалось.Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители немецкой столицы сорвали их планы. Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.
https://ria.ru/20230227/berlin-1854629453.html
https://ria.ru/20230226/aktsii-1854436851.html
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в мире, вильнюс, украина, литва, россия
В мире, Вильнюс, Украина, Литва, Россия
18:57 27.02.2023 (обновлено: 19:45 27.02.2023)
 
В Вильнюсе несколько человек возложили цветы к российскому танку

В Вильнюсе начали расследование из-за возложения цветов и драки возле российского танка

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовский военный у танка, установленного на Соборной площади в Вильнюсе
Литовский военный у танка, установленного на Соборной площади в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Литовский военный у танка, установленного на Соборной площади в Вильнюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Полиция начала расследование из-за возложения цветов к выставленному в Вильнюсе российскому танку, сообщило Литовское радио и телевидение.
По словам очевидцев, в минувшие выходные к доставленной в город с Украины боевой технике подъехали на автомобиле несколько человек, возложили красные гвоздики и зажгли свечу. Полицейские выяснят, демонстрировали ли они "символы нацистских, коммунистических, тоталитарных и авторитарных режимов".
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Силовое ведомство также рассказало о словесном конфликте из-за возложенных цветов на Кафедральной площади утром в воскресенье. Там неизвестный ударил кулаком мужчину, из-за чего тот упал на землю. Полицейские устанавливают личность нападавшего и выясняют, возлагал пострадавший цветы к памятнику или был "возмутившимся прохожим".
К утру понедельника цветов у танка уже не было, но вскоре, по информации правоохранителей, две женщины принесли их вновь и "агитировали прохожих" в поддержку действий России на Украине. О расследовании этого случая пока не сообщалось.
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Проукраинские активисты установили 25 февраля в центре Берлина подбитый ржавый танк и направили его дуло в сторону российской дипмиссии. Они рассчитывали провести мероприятие в поддержку ВСУ, но жители немецкой столицы сорвали их планы.
Многие из пришедших выступили с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву. Такой же шаг предприняли участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в конце прошлой недели.
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