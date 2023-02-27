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В Таллине к российскому танку несут цветы, охрана их убирает - РИА Новости, 27.02.2023
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В Таллине к российскому танку несут цветы, охрана их убирает
В Таллине к российскому танку несут цветы, охрана их убирает - РИА Новости, 27.02.2023
В Таллине к российскому танку несут цветы, охрана их убирает
Жители Таллина приносят цветы к российскому танку Т-72, установленному в центре города, сообщило в понедельник издание Postimees. РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T23:45
2023-02-27T23:48
в мире
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т-72 "урал"
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Жители Таллина приносят цветы к российскому танку Т-72, установленному в центре города, сообщило в понедельник издание Postimees. Министерство обороны и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый российский танк Т-72 и установили его на площади Свободы в центре Таллина. "Жители Таллина приносят цветы к российскому танку, установленному на площади Свободы. Но здесь сейчас постоянно дежурит сотрудник охранной фирмы, который оперативно убирает принесенные цветы и складывает их в машину. К танку периодически подъезжает полицейский патруль — проверить, все ли в порядке. Пока никаких конфликтов у танка не происходило", - говорится в сообщении. Министерство обороны Эстонии в комментарии Postimees подчеркнуло, что "российский танк – это не мемориал, а выставочный объект, и класть на него цветы – неуместно". На площади Свободы российский танк будет стоять до 2 марта, затем его планируют показать в других городах страны и установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином. В понедельник портал LRT сообщил, что полиция Литвы начала расследование из-за того, что жители Вильнюса возложили цветы к выставленному в литовской столице российскому танку. Как сообщает портал со ссылкой на очевидцев, в выходные к доставленному в Вильнюс с Украины российскому танку подъехали на автомобиле несколько человек, возложили на него красные гвоздики и зажгли свечу. Ранее проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских ВС, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти, вероятнее всего, погибшим танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в субботу.
https://ria.ru/20230227/berlin-1854629453.html
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в мире, таллин, т-72 "урал", эстония, украина, россия
В мире, Таллин, Т-72 "Урал", Эстония, Украина, Россия
23:45 27.02.2023 (обновлено: 23:48 27.02.2023)
 
В Таллине к российскому танку несут цветы, охрана их убирает

Postimees: жители Таллина принесли цветы к российскому танку Т-72 в центре города

© AP Photo / Pavel GolovkinТаллин, Эстония
Таллин, Эстония - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Таллин, Эстония. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 27 фев - РИА Новости. Жители Таллина приносят цветы к российскому танку Т-72, установленному в центре города, сообщило в понедельник издание Postimees.
Министерство обороны и Эстонский военный музей в сотрудничестве с украинскими коллегами привезли в Эстонию в качестве музейного экспоната подбитый российский танк Т-72 и установили его на площади Свободы в центре Таллина.
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"Жители Таллина приносят цветы к российскому танку, установленному на площади Свободы. Но здесь сейчас постоянно дежурит сотрудник охранной фирмы, который оперативно убирает принесенные цветы и складывает их в машину. К танку периодически подъезжает полицейский патруль — проверить, все ли в порядке. Пока никаких конфликтов у танка не происходило", - говорится в сообщении.
Министерство обороны Эстонии в комментарии Postimees подчеркнуло, что "российский танк – это не мемориал, а выставочный объект, и класть на него цветы – неуместно".
На площади Свободы российский танк будет стоять до 2 марта, затем его планируют показать в других городах страны и установить в Эстонском военном музее в поселке Виймси под Таллином.
В понедельник портал LRT сообщил, что полиция Литвы начала расследование из-за того, что жители Вильнюса возложили цветы к выставленному в литовской столице российскому танку. Как сообщает портал со ссылкой на очевидцев, в выходные к доставленному в Вильнюс с Украины российскому танку подъехали на автомобиле несколько человек, возложили на него красные гвоздики и зажгли свечу.
Ранее проукраинские организаторы установили в центре Берлина подбитый ржавый танк, поставив его так, чтобы дуло было направлено в сторону российского посольства. Они намеревались провести мероприятие в поддержку украинских ВС, однако местные жители сорвали их планы. Многие из пришедших начали выступать с мирными лозунгами и возложили к боевой машине цветы в знак протеста против поставок оружия Киеву и отдавая дань памяти, вероятнее всего, погибшим танкистам. Цветы возложили также и участники крупнейшей за последние годы манифестации против эскалации конфликта на Украине, состоявшейся в субботу.
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