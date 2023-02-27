https://ria.ru/20230227/sutochnye-1854671585.html

В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках

В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках - РИА Новости, 27.02.2023

В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках

В Госдуму внесен проект, которым предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке,... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T17:43

2023-02-27T17:43

2023-02-27T17:43

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Законопроект внесен Курултаем Республики Башкортостан. "(Законопроект – ред.) предусматривает дополнение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации положением, в соответствии с которым размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке", - сообщается в тексте пояснительной записке. Согласно тексту пояснительной записки, с учетом предлагаемых изменений минимальная сумма суточных составит 541 рубль 40 копеек.

https://ria.ru/20230222/mrot-1853768574.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, госдума рф, россия