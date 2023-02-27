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В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках - РИА Новости, 27.02.2023
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В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках
В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках - РИА Новости, 27.02.2023
В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках
В Госдуму внесен проект, которым предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:43
2023-02-27T17:43
общество
госдума рф
россия
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Законопроект внесен Курултаем Республики Башкортостан. "(Законопроект – ред.) предусматривает дополнение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации положением, в соответствии с которым размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке", - сообщается в тексте пояснительной записке. Согласно тексту пояснительной записки, с учетом предлагаемых изменений минимальная сумма суточных составит 541 рубль 40 копеек.
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общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
17:43 27.02.2023
 
В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках

В Госдуму внесли проект о размере суточных при служебных командировках не ниже 1/30 МРОТ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Законопроект внесен Курултаем Республики Башкортостан.
"(Законопроект – ред.) предусматривает дополнение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации положением, в соответствии с которым размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке", - сообщается в тексте пояснительной записке.
Согласно тексту пояснительной записки, с учетом предлагаемых изменений минимальная сумма суточных составит 541 рубль 40 копеек.
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
22 февраля, 15:56
В России проиндексируют МРОТ дополнительно на десять процентов
 
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