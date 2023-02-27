https://ria.ru/20230227/sutochnye-1854671585.html
В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках
В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках - РИА Новости, 27.02.2023
В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках
В Госдуму внесен проект, которым предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке,... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T17:43
2023-02-27T17:43
2023-02-27T17:43
общество
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Госдуму внесен проект, которым предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Законопроект внесен Курултаем Республики Башкортостан. "(Законопроект – ред.) предусматривает дополнение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации положением, в соответствии с которым размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке", - сообщается в тексте пояснительной записке. Согласно тексту пояснительной записки, с учетом предлагаемых изменений минимальная сумма суточных составит 541 рубль 40 копеек.
https://ria.ru/20230222/mrot-1853768574.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_7d79508b6087e2f5685b195dc18f649e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия
Общество, Госдума РФ, Россия
В Госдуму внесли проект о размере суточных при командировках
В Госдуму внесли проект о размере суточных при служебных командировках не ниже 1/30 МРОТ
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости.
В Госдуму внесен проект, которым предлагается установить размер суточных не ниже 1/30 величины МРОТ за каждый день нахождения в служебной командировке, соответствующий документ
размещен в думской электронной базе.
Законопроект внесен Курултаем Республики Башкортостан.
"(Законопроект – ред.) предусматривает дополнение статьи 168 Трудового кодекса Российской Федерации положением, в соответствии с которым размер возмещения суточных, связанных со служебными командировками, должен быть не ниже 1/30 величины минимального размера оплаты труда, установленного в соответствующих субъектах Российской Федерации, за каждый день нахождения в служебной командировке", - сообщается в тексте пояснительной записке.
Согласно тексту пояснительной записки, с учетом предлагаемых изменений минимальная сумма суточных составит 541 рубль 40 копеек.