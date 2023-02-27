https://ria.ru/20230227/ssha-1854485703.html
Конгрессвуман предупредила о возможности гражданской войны в США
Конгрессвуман предупредила о возможности гражданской войны в США - РИА Новости, 27.02.2023
Конгрессвуман предупредила о возможности гражданской войны в США
Соединенные Штаты Америки движутся к национальному разводу, при котором республиканские штаты будут отделены от демократических, но стране необходимо избежать... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T06:21
2023-02-27T06:21
2023-02-27T06:43
сша
марджори тейлор грин
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки движутся к национальному разводу, при котором республиканские штаты будут отделены от демократических, но стране необходимо избежать начала новой гражданской войны, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин. "Нравится это кому-то или нет - мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случится", - написала она в Twitter. Конгрессвуман добавила, что сейчас "Вашингтон и политический мир" в США оказались "полностью оторваны от реальных американцев". Ранее Грин призвала разделить США на республиканские и демократические штаты, а также сократить федеральное правительство, назвав это "необходимым" для страны "национальным разводом".
https://ria.ru/20230226/raskhody-1854452926.html
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сша, марджори тейлор грин, в мире
США, Марджори Тейлор Грин, В мире
06:21 27.02.2023 (обновлено: 06:43 27.02.2023)
Конгрессвуман предупредила о возможности гражданской войны в США
Конгрессвуман Грин: США важно избежать гражданской войны на пути к "разводу" штатов
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки движутся к национальному разводу, при котором республиканские штаты будут отделены от демократических, но стране необходимо избежать начала новой гражданской войны, заявила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин.
"Нравится это кому-то или нет - мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случится", - написала она в Twitter.
Конгрессвуман добавила, что сейчас "Вашингтон и политический мир" в США оказались "полностью оторваны от реальных американцев".
Ранее Грин призвала разделить США на республиканские и демократические штаты, а также сократить федеральное правительство, назвав это "необходимым" для страны "национальным разводом".