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Спецоперация, 27 февраля: в Кремле прокомментировали план Китая по Украине - РИА Новости, 27.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230227/spetsoperatsiya-1854722918.html
Спецоперация, 27 февраля: в Кремле прокомментировали план Китая по Украине
Спецоперация, 27 февраля: в Кремле прокомментировали план Китая по Украине - РИА Новости, 27.02.2023
Спецоперация, 27 февраля: в Кремле прокомментировали план Китая по Украине
В Кремле с большим вниманием относятся к мирному плану КНР по Украине, при этом его детали должны стать предметом тщательного анализа и учета, это длительный и... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T22:20
2023-02-27T22:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
джанет йеллен
сша
китай
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Кремле с большим вниманием относятся к мирному плану КНР по Украине, при этом его детали должны стать предметом тщательного анализа и учета, это длительный и напряженный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После публикации 24 февраля инициативы Пекина по Украине намерение встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином выразил Владимир Зеленский. МИД Китая, в свою очередь, прокомментировал слова президента Украины о подобных планах, заявив, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта. Ход операции Министерство обороны РФ в понедельник сообщило, что российские военные в районе города Хмельницкий поразили украинский оперативный центр специальных операций "Запад", а также украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом. Кроме того, по данным ведомства, украинские военные на херсонском направлении потеряли до 60 человек военнослужащих, на купянском и красно-лиманском убитыми и ранеными – 210 человек, на южно-донецком и запорожском направлениях - до 95. Также, отметило министерство, российские силы продолжают наступление на донецком направлении, где за сутки Украина потеряла 250 военных, 12 единиц техники, а также склад с боеприпасами и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37. Издание Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США сообщило, что Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, если до осени украинские войска не смогут достигнуть значимых успехов. Опровержение Казахстана Минобороны Казахстана опровергло информацию о якобы отправке военной техники Киеву. В сообщении ведомства говорится, что информация о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину "не соответствует действительности". Кадры с техникой являются архивными, "бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении". В сообщении также сообщается, что с 27 августа 2022 года республикой был введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. Первый транш США США передали Украине первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов, сообщила в ходе визита в Киев глава министерства финансов США Джанет Йеллен. Как сообщил минфин по итогам состоявшейся встречи Йеллен с Владимиром Зеленским, стороны обсудили оказываемую США экономическую помощь, "включая транш в размере 1,25 миллиарда долларов из общего пакета бюджетной помощи в размере 9,9 миллиарда долларов, которая будет предоставлена до конца третьего квартала 2023 года".
https://ria.ru/20230224/pushilin-1854174196.html
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в мире, украина, джанет йеллен, сша, китай, вооруженные силы украины, дмитрий песков, владимир зеленский, си цзиньпин, казахстан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Джанет Йеллен, США, Китай, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Казахстан
22:20 27.02.2023 (обновлено: 22:34 27.02.2023)
 
Спецоперация, 27 февраля: в Кремле прокомментировали план Китая по Украине

Спецоперация, 27 февраля: Россия внимательно относится к мирному плану Китая по Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВид на Кремль в Москве
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Кремле с большим вниманием относятся к мирному плану КНР по Украине, при этом его детали должны стать предметом тщательного анализа и учета, это длительный и напряженный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
После публикации 24 февраля инициативы Пекина по Украине намерение встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином выразил Владимир Зеленский. МИД Китая, в свою очередь, прокомментировал слова президента Украины о подобных планах, заявив, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 18:36
Пушилин прокомментировал план КНР по урегулированию на Украине

Ход операции

Министерство обороны РФ в понедельник сообщило, что российские военные в районе города Хмельницкий поразили украинский оперативный центр специальных операций "Запад", а также украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом.
Кроме того, по данным ведомства, украинские военные на херсонском направлении потеряли до 60 человек военнослужащих, на купянском и красно-лиманском убитыми и ранеными – 210 человек, на южно-донецком и запорожском направлениях - до 95.
Также, отметило министерство, российские силы продолжают наступление на донецком направлении, где за сутки Украина потеряла 250 военных, 12 единиц техники, а также склад с боеприпасами и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37.
Издание Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США сообщило, что Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, если до осени украинские войска не смогут достигнуть значимых успехов.
Разрушения в Марьинке Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 13:12Специальная военная операция на Украине
Разрушения в Марьинке

Опровержение Казахстана

Минобороны Казахстана опровергло информацию о якобы отправке военной техники Киеву. В сообщении ведомства говорится, что информация о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину "не соответствует действительности".
Кадры с техникой являются архивными, "бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении". В сообщении также сообщается, что с 27 августа 2022 года республикой был введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.

Первый транш США

США передали Украине первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов, сообщила в ходе визита в Киев глава министерства финансов США Джанет Йеллен.
Как сообщил минфин по итогам состоявшейся встречи Йеллен с Владимиром Зеленским, стороны обсудили оказываемую США экономическую помощь, "включая транш в размере 1,25 миллиарда долларов из общего пакета бюджетной помощи в размере 9,9 миллиарда долларов, которая будет предоставлена до конца третьего квартала 2023 года".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДжанет ЙелленСШАКитайВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинКазахстан
 
 
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