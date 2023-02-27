https://ria.ru/20230227/spetsoperatsiya-1854722918.html

Спецоперация, 27 февраля: в Кремле прокомментировали план Китая по Украине

Спецоперация, 27 февраля: в Кремле прокомментировали план Китая по Украине - РИА Новости, 27.02.2023

Спецоперация, 27 февраля: в Кремле прокомментировали план Китая по Украине

В Кремле с большим вниманием относятся к мирному плану КНР по Украине, при этом его детали должны стать предметом тщательного анализа и учета, это длительный и... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T22:20

2023-02-27T22:20

2023-02-27T22:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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сша

китай

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. В Кремле с большим вниманием относятся к мирному плану КНР по Украине, при этом его детали должны стать предметом тщательного анализа и учета, это длительный и напряженный процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. После публикации 24 февраля инициативы Пекина по Украине намерение встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином выразил Владимир Зеленский. МИД Китая, в свою очередь, прокомментировал слова президента Украины о подобных планах, заявив, что Китай поддерживает контакты со всеми сторонами украинского конфликта. Ход операции Министерство обороны РФ в понедельник сообщило, что российские военные в районе города Хмельницкий поразили украинский оперативный центр специальных операций "Запад", а также украинский центр радиоэлектронной разведки в районе Броваров под Киевом. Кроме того, по данным ведомства, украинские военные на херсонском направлении потеряли до 60 человек военнослужащих, на купянском и красно-лиманском убитыми и ранеными – 210 человек, на южно-донецком и запорожском направлениях - до 95. Также, отметило министерство, российские силы продолжают наступление на донецком направлении, где за сутки Украина потеряла 250 военных, 12 единиц техники, а также склад с боеприпасами и контрбатарейную РЛС AN/TPQ-37. Издание Bild со ссылкой на источники в правительствах Германии и США сообщило, что Запад окажет давление на Киев, чтобы принудить его к мирным переговорам с Москвой, если до осени украинские войска не смогут достигнуть значимых успехов. Опровержение Казахстана Минобороны Казахстана опровергло информацию о якобы отправке военной техники Киеву. В сообщении ведомства говорится, что информация о якобы отправке казахстанской военной техники на Украину "не соответствует действительности". Кадры с техникой являются архивными, "бронетехника направлялась на плановый ремонт и в настоящее время военная техника находится на хранении". В сообщении также сообщается, что с 27 августа 2022 года республикой был введен запрет на экспорт вооружения и военной техники. Первый транш США США передали Украине первый транш в размере 1,25 миллиарда долларов из ранее заявленной экономической помощи на сумму 9,9 миллиарда долларов, сообщила в ходе визита в Киев глава министерства финансов США Джанет Йеллен. Как сообщил минфин по итогам состоявшейся встречи Йеллен с Владимиром Зеленским, стороны обсудили оказываемую США экономическую помощь, "включая транш в размере 1,25 миллиарда долларов из общего пакета бюджетной помощи в размере 9,9 миллиарда долларов, которая будет предоставлена до конца третьего квартала 2023 года".

https://ria.ru/20230224/pushilin-1854174196.html

https://ria.ru/20230227/marinka-1854542746.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

сша

китай

казахстан

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