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Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС - РИА Новости, 27.02.2023
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Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС
Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС - РИА Новости, 27.02.2023
Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС
Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного комплекса "Бук-М1" и радиолокационную станцию обнаружения низколетящих РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:45
2023-02-27T14:45
донецкая народная республика
доброполье (город)
бук (зенитный ракетный комплекс)
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного комплекса "Бук-М1" и радиолокационную станцию обнаружения низколетящих целей 36Д6, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Андреевка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", и в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Всего с начала спецоперации были уничтожены 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8058 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8574 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230227/voennye-1854607401.html
https://ria.ru/20230227/vsu-1854606429.html
донецкая народная республика
доброполье (город)
россия
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донецкая народная республика, доброполье (город), бук (зенитный ракетный комплекс), россия
Донецкая Народная Республика, Доброполье (город), Бук (зенитный ракетный комплекс), Россия
14:45 27.02.2023
 
Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС

Минобороны: российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного комплекса "Бук-М1" и радиолокационную станцию обнаружения низколетящих целей 36Д6, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Андреевка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", и в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 14:41Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили до 60 украинских военных на Херсонском направлении
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8058 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8574 единицы специальной военной автомобильной техники.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Вчера, 14:37Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили более 250 военных ВСУ на Донецком направлении
 
Донецкая Народная РеспубликаДоброполье (город)Бук (зенитный ракетный комплекс)Россия
 
 
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