Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС
Минобороны: российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС
© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России на аэродроме базирования в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного комплекса "Бук-М1" и радиолокационную станцию обнаружения низколетящих целей 36Д6, сообщили в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Андреевка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", и в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8058 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8574 единицы специальной военной автомобильной техники.