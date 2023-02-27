https://ria.ru/20230227/spetsoperatsiya-1854608194.html

Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС

Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС - РИА Новости, 27.02.2023

Российские авиация и артиллерия уничтожили в ДНР украинские "Бук-М1" и РЛС

Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного комплекса "Бук-М1" и радиолокационную станцию обнаружения низколетящих РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:45

2023-02-27T14:45

2023-02-27T14:45

донецкая народная республика

доброполье (город)

бук (зенитный ракетный комплекс)

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российская артиллерия и авиация уничтожили в ДНР пусковую установку украинского зенитного комплекса "Бук-М1" и радиолокационную станцию обнаружения низколетящих целей 36Д6, сообщили в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Андреевка уничтожена украинская самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", и в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения низколетящих воздушных целей 36Д6", - говорится в сводке российского военного ведомства. Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и пять беспилотников в ЛНР, ДНР и Херсонской области. Всего с начала спецоперации были уничтожены 390 украинских военных самолетов, 211 вертолетов, 3248 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8058 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4228 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8574 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230227/voennye-1854607401.html

https://ria.ru/20230227/vsu-1854606429.html

донецкая народная республика

доброполье (город)

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, доброполье (город), бук (зенитный ракетный комплекс), россия