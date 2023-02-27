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ВСУ потеряли до 95 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 27.02.2023
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ВСУ потеряли до 95 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 95 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 27.02.2023
ВСУ потеряли до 95 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 95 украинских военнослужащих, 9 единиц техники и склад... РИА Новости, 27.02.2023
2023-02-27T14:38
2023-02-27T14:53
украина
россия
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 95 украинских военнослужащих, 9 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в российском военном ведомстве.Кроме того, в районе Червоного в Запорожcкой области уничтожен склад боеприпасов.
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украина, россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Украина, Россия, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
14:38 27.02.2023 (обновлено: 14:53 27.02.2023)
 
ВСУ потеряли до 95 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

За сутки Киев потерял до 95 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 95 украинских военнослужащих, 9 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"На южно-донецком и запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в российском военном ведомстве.
Кроме того, в районе Червоного в Запорожcкой области уничтожен склад боеприпасов.
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