https://ria.ru/20230227/spetsoperatsiya-1854607028.html

ВСУ потеряли до 95 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 95 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 27.02.2023

ВСУ потеряли до 95 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 95 украинских военнослужащих, 9 единиц техники и склад... РИА Новости, 27.02.2023

2023-02-27T14:38

2023-02-27T14:38

2023-02-27T14:53

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россия

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 95 украинских военнослужащих, 9 единиц техники и склад боеприпасов, сообщили в понедельник в Минобороны России."На южно-донецком и запорожском направлениях подразделениями группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Пречистовка Донецкой народной республики и Зеленый Гай Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 95-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, автомобиль, три пикапа и гаубица Д-20", - сообщили в российском военном ведомстве.Кроме того, в районе Червоного в Запорожcкой области уничтожен склад боеприпасов.

https://ria.ru/20230227/ukraina-1854606729.html

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Дарья Буймова

украина, россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины